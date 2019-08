Karlovarské minerální vody s novou identitou: „Mattoni 1873″

O skupine Mattoni 1873

16.8.2019 (Webnoviny.sk) -História firmy Karlovarské minerální vody siaha práve do roku 1873, keď Heinrich Mattoni, úspešný podnikateľ a vizionár, založil v Kyselke neďaleko Karlových Varov firmu Mattoni, ktorá sa neskôr stala základom nápojovej ríše. Činorodý Mattoni dodával svoju výnimočnú minerálnu vodu na viedenský cisársky dvor i do zámoria.Na úspešnú Mattoniho tradíciu nadviazala v 90. rokoch 20. storočia talianska rodina Pasquale. Antonio Pasquale vybudoval firmu od základov – od "mattonky" a závodu v Kyselke. Na Antoniovo dielo nadviazal jeho syn Alessandro Pasquale. "V Mattoni 1873 spájame prvotriedne minerálne a pramenité vody zo strednej Európy i svetové nápojové značky. Toto spojenie z nás robí lídra stredoeurópskeho trhu. Lídra, ktorý ale stále žije rodinnými hodnotami firmy, z ktorej vzišiel," hovorí Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ a vedúca osobnosť celej skupiny.Z jednej stáčiarne minerálnej vody v kúpeľnom regióne západných Čiech s ročnou produkciou 50 miliónov fliaš postupne vyrástol najvýznamnejší stredoeurópsky distribútor nealkoholických nápojov vyrábajúci bezmála dve miliardy fliaš. V portfóliu už má nielen minerálne a pramenité vody, ale taktiež džúsy, nealkoholické nápoje a snacky. Do skupiny patrí 12 výrobných závodov a 3 200 zamestnancov v 8 krajinách."S narastajúcim počtom kategórií výrobkov i krajín, kde pôsobíme, sme sa rozhodli pre nové spoločné meno, ktoré by nás lepšie vystihovalo. Zvolili sme návrat ku koreňom, teda k Heinrichovi Mattonimu. A k roku 1873, kedy sa začala písať história našej dnešnej firmy. Mattoni 1873 vyjadruje, odkiaľ pochádzame. Pramene a chute ("Sources and Tastes") sú jadrom nášho podnikania a Európa je smer, ktorým chceme ísť. Vždy sa budeme hrdo hlásiť k nášmu dedičstvu. Inšpiruje nás na našej ceste zodpovedného lídra, ktorý myslí na budúcnosť," dodáva Alessandro Pasquale.Zastrešenie pod spoločnú identitu "Mattoni 1873" neovplyvňuje doterajšie právne entity jednotlivých členov skupiny (i naďalej tak pôsobí napr. firma Karlovarské minerální vody, a.s.).Skupina Mattoni 1873 okolo materskej spoločnosti Karlovarské minerální vody, a. s., (KMV) je najväčším distribútorom nealkoholických nápojov v strednej Európe. Ambíciou skupiny je vďaka skvelým značkám a úspešnej tradícii prinášať ľuďom do života osvieženie v súčasnosti i v budúcnosti. Spoločnosť založil v roku 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Súčasnú podobu získala firma v 90. rokoch 20. storočia vďaka výrazným investíciám nových majiteľov – talianskej rodiny Pasquale. Skupina Mattoni 1873 dnes exportuje svoje výrobky do 20 krajín sveta a ako materská spoločnosť vlastní zahraničné značky minerálnych vôd v Rakúsku a Maďarsku. V Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku je výhradným výrobcom a distribútorom nealkoholických nápojov značiek firmy PepsiCo. Vo všetkých krajinách, kde skupina Mattoni 1873 pôsobí, zamestnáva spolu 3 200 zamestnancov.Spoločnosť sa významne angažuje v podpore kultúrneho, športového a spoločenského života. Podporuje i projekty spojené s ochranou prírody a pozitívnym ekologickým dosahom (napr. výskumy zamerané na dlhodobé využitie PET ako stavebného materiálu či využitie recyklovaného PET ako náplne do 3D tlačiarní). Skupina Mattoni 1873 taktiež postupne zvyšuje objemy svojich výrobkov prepravovaných po železnici a trvalo znižuje množstvo plastu potrebného na výrobu fliaš.Na Slovensku distribuuje skupina Mattoni 1873 popri tradičnej minerálnej vode Mattoni a minerálnej vode Magnesia tiež pramenitú vodu Aquila, džúsy Granini a je tu výhradným výrobcom a distribútorom nealkoholických nápojov značiek firmy PepsiCo (napríklad sýtené nápoje Pepsi, Schweppes, Mirinda, 7Up, ľadové čaje Lipton). Ďalšie zaujímavé informácie o spoločnosti nájdete na sieťach Twitter @KMV_Mattoni, Facebook @KarlovarskeMineralniVody a LInkedIn.Inzercia