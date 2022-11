Karolína Topolová oslavuje desať rokov v čele AURES-u, firma takmer strojnásobila obrat

18.11.2022 (Webnoviny.sk) -"Čím dlhšie človek stojí v čele veľkej firmy, tým viac môže prepadať presvedčeniu, že ho nič neprekvapí. Pred troma rokmi by som ťažko verila, že budem musieť vo firme čeliť tak zásadným výzvam, ako boli Covid-19, kríza na trhu nových vozidiel alebo momentálna energetická kríza. Po takmer 25 rokoch v biznise to aj mňa osobne znovu postavilo pred nové výzvy a úlohy. Aj napriek všetkému sme bez prestávky rástli a náš tridsiaty rok na trhu bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť rekordný, čo ma napĺňa hrdosťou na celý tím AURES-u," uviedla Karolína Topolová.Karolína Topolová je jedinou ženou v čele veľkej spoločnosti obchodujúcej s automobilmi v strednej Európe. Pod jej vedením už AURES Holdings predal viac ako 750 000 vozidiel a spoločnosť obslúžila približne dvojnásobný počet zákazníkov. Počas pôsobenia Karolíny Topolovej AURES ďalej posilnil svoju pozíciu lídra v predaji ojazdených automobilov v strednej a východnej Európe. Za desať rokov sa počet autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont, Driverama a Mototechna Drive v rámci skupiny rozrástol na 61. Množstvo ponúkaných vozidiel v rámci skupiny stúplo na trinásťtisíc. Počet zamestnancov sa z necelých 1 800 zvýšil na 3 100. Boli tiež otvorené nové firemné call centrá v Ostrave a v poľských Katoviciach.Karolína Topolová bola tiež časopisom Forbes opakovane vybraná medzi najvplyvnejšie ženy českého biznisu a tento rok aj do prehľadu 22 inšpiratívnych TOP CEO roku 2022. V roku 2015 bola ocenená titulom Lady Pro. Získala aj titul Mladý manažérsky talent 2015. Rovnako sa opakovane umiestňovala v prestížnej ankete TOP 25 žien českého biznisu, až sa v roku 2020 stala Manažérkou roka a v roku 2021 vstúpila do Siene slávy. Umiestnila sa aj v rebríčku Top 10 žien slovenského biznisu. V súťaži marketér roka získala v roku 2017 cenu Zlatý delfín za revitalizáciu značky Mototechna. Pod jej vedením sa spoločnosť AURES Holdings posunula v rebríčku CZECH TOP 100 zo 67. na 39. pozíciu a získala celoeurópske prestížne ocenenie European Business Awards 2016/2017.Svoju pracovnú dráhu zahájila Karolína Topolová v pražskom hoteli Prague Hilton Atrium, avšak jej kariéra patrí "Áčkam". V roku 1998 založila call centrum v AAA AUTO, ktoré sa stalo jedným z najmodernejších a najväčších v SR. V roku 2006 potom postúpila na funkciu Group HR and Call Centre Director. O rok neskôr sa stala viceprezidentkou spoločnosti a podieľala sa na vstupe firmy na burzu cenných papierov v ČR a Budapešti. Karolína Topolová je však nielen generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva nadnárodnej spoločnosti, ale aj manželkou, mamičkou deväťročnej dcéry a predsedníčkou správnej rady Detskej dopravnej nadácie. Tá finančne podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Hovorí plynule anglicky a vo voľnom čase rada hrá nohejbal alebo jazdí na snowboarde.Informačný servis