Karpatsko-duklianska operácia je príkladom neoblomného odhodlania v boji proti nacistickému útlaku, povedal Pellegrini

Varovný signál voči nebezpečenstvu

Prezident poďakoval hrdinom bojov

Vojna je zhmotnené zlo

6.10.2024 (SITA.sk) - Karpatsko-duklianska operácia je príkladom neoblomnej národnej hrdosti a odhodlania v boji proti nacistickému útlaku. Skonštatoval to prezident Peter Pellegrini , ktorý sa v nedeľu zúčastnil na oslavách 80. výročia operácie.Padlých v tejto strategickej bitke II. svetovej vojny si uctil položením vencov k Pamätníku Sovietskej armády a k soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku. Pietny akt kladenia venca zopakoval aj pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle.Výročie operácie je podľa hlavy štátu zároveň aj trvalým varovným signálom voči nebezpečenstvu, ktoré v podobe fašizmu, extrémizmu a neznášanlivosti číha na nás aj v súčasnosti."Poučme sa z našej histórie, aby sme my a naši potomkovia mohli žiť dôstojným a plnohodnotným životom. Takým, po akom úprimne túžili všetci tí, ktorí na tomto mieste položili svoje životy," uviedol prezident.Takisto vyjadril úprimné poďakovanie hrdinom bojov o oslobodenie Slovenska, za ich odvahu, odhodlanie a nasadenie vlastných životov v mene slobody a lepšej budúcnosti."A slovenskému národu patrí uznanie, že sa dokázal zjednotiť na spoločnom cieli, prekonať názorové rozdiely a začať s vysťahovaním fašizmu zo slovenského územia," povedal Pellegrini.Každý, kto v pietnej spomienke postál pri pamätníkoch, prešiel sa Údolím smrti a nezatváral si oči pred skutočnými hrôzami spred ôsmich desaťročí, musí podľa Pellegriniho cítiť v srdci jedno jediné - aby sa tieto hrôzy neopakovali.O to desivejšie podľa neho vyznieva skutočnosť, že tu stojíme len pár desiatok kilometrov od hraníc s vojnou zmietanou Ukrajinou. Prezident preto vyjadril presvedčenie, že je povinnosťou svetových lídrov hľadať účinné spôsoby ako zastaviť vzájomné zabíjanie."Vojna je zhmotnené zlo - a vždy sa najviac dotkne tých najnevinnejších," dodal Pellegrini.