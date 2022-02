Kartu DKV je teraz možné používať v ruskom mýtnom systéme Platon

O spoločnosti DKV Euro Service

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - DKV Mobility, európsky poskytovateľ služieb mobility, ponúka riešenie na platbu mýta v Rusku prostredníctvom palivovej karty DKV. Dopravcovia tak získajú väčšiu flexibilitu a ušetria drahocenný čas. Majú dve možnosti: buď si pomocou karty DKV zarezervujú a zaplatia mýto za konkrétny mýtny úsek na mýtnom termináli či prípadne na portáli prevádzkovateľa mýtneho systému, alebo si nabijú kartu, resp. svoj účet.Rusko je vstupnou bránou k Hodvábnej ceste, najdôležitejšej obchodnej trase medzi Európou a Áziou. "Sme radi, že teraz môžeme našim zákazníkom ponúknuť možnosť platiť mýto v Rusku kartou DKV. Rusko je strategicky dôležitá krajina, pretože umožňuje tranzitnú dopravu do Kazachstanu a Číny. Mýto sa dá kartou DKV aj mnohé susedných krajinách, ako napríklad v Gruzínsku, Bielorusku a Pobaltí," hovorí Jérôme Lejeune, výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility Toll. "Po Hodvábnej ceste medzi Európou a Áziou sa denne prepravuje obrovské množstvo tovaru. Ponukou flexibilných riešení výberu mýta pre našich zákazníkov by sme chceli tieto trasy lepšie prepojiť a posilniť ich infraštruktúru."Okrem karty DKV ponúka spoločnosť DKV Mobility aj širokú škálu riešení na platenie mýta v celej Európe - vrátane palubných jednotiek, ako je DKV BOX Europe, diaľničných známok a potvrdení o zaplatení mýta na spoplatnených úsekoch.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 300 pracovníkov po celej Európe a v roku 2020 dosiahla obrat vo výške 9,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 5,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 213 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po sedemnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com Informačný servis