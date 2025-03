Kartu seniora využilo vo Vranove nad Topľou takmer tisíc obyvateľov, majú bezplatnú MHD aj zľavy

Podpora má veľký význam

Rôzne výhody

1.3.2025 (SITA.sk) - Takmer tisíc Kariet seniora vydalo mesto Vranov n/Topľou počas prvého roka ich fungovania. Samospráva začala vydávať pre svojich obyvateľov nad 65 rokov takzvanú Kartu seniora začiatkom roka 2024 s cieľom podporiť aktívny život starších obyvateľov mesta.Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, iniciatíva sa stretla s veľkým záujmom seniorov, vďaka čomu mesto do 31. decembra 2024 vydalo celkovo 959 kusov kariet. Držitelia karty pritom v priebehu minulého roka využili hlavne bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou , na ktoré kartu použili viac ako 9 000 krát.Zľavnené vstupné do kina využili 161-krát, zvýhodnené zápisné do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou 45-krát, bezplatný vstup na futbalové zápasy 854-krát a bezplatný vstup na zimný štadión v čase vyhradenom pre verejnosť 112-krát.„Tieto čísla potvrdzujú, že podpora sociálneho, kultúrneho a športového vyžitia formou cenových úľav má pre túto vekovú skupinu veľký význam,“ skonštatoval primátor mesta Ján Ragan.Karta seniora je určená pre každého obyvateľa s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou, ktorý dovŕšil vek 65 rokov.Tento preukaz oprávňuje svojho držiteľa v zmysle prijatej smernice na rôzne výhody, okrem iného na bezplatnú mestskú autobusovú prepravu, zvýhodnený vstup do Hornozemplínskej knižnice, zľavnené vstupné vo výške 50 percent z ceny lístka pri platbe v pokladni Kina Mladosť, ako aj na bezplatný vstup na kultúrne a športové podujatia organizované mestom, či na futbalové zápasy MFK Vranov nad Topľou.Seniori, ktorí majú o Kartu seniora záujem, môžu o ňu požiadať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. „Aj takouto formou mesto podporuje aktívne zapojenie starších obyvateľov do spoločenského a kultúrneho diania a tým zlepšuje ich kvalitu života,“ uviedla Fedorňáková