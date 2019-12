Kassim: Hlavnou témou britských volieb je brexit

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. decembra (TASR) - Iba niekoľko minulých volieb v Spojenom kráľovstve bolo tak dôležitých, ako sú tie štvrtkové. Nech sa ich víťazom stane ktokoľvek, spoločnosť ostane výrazne názorovo rozdelená, čo môže pretrvať aj desaťročia. Pre TASR to uviedol politológ a profesor z Východoanglickej univerzity Hussein Kassim.Analytik označil voľby za "jednoznačne brexitové". Súčasné názorové rozdelenie britskej spoločnosti je podľa neho výnimočné.," dodal." povedal Kassim.Premiér Boris Johnson sa vyjadril, že ak zvíťazí jeho Konzervatívna strana, vyvedie krajinu z Únie do 31. januára 2020. Labouristi chcú naopak vyhlásiť druhé referendum s cieľom odvrátiť vystúpenie Británie z EÚ alebo aspoň dosiahnuť jej odchod za iných podmienok.Ďalším výrazným znakom volieb je podľa Kassima "zjavná polarizovanosť" medzi dvoma hlavnými stranami, teda konzervatívcami a labouristami. "" zhodnotil Kassim súčasnú politickú situáciu.Konzervatívci viedli predvolebné prieskumy prakticky počas celej kampane. Podľa posledného prieskumu zverejneného televíziou BBC by konzervatívci získali 45 percent hlasov, čo by im zaistilo viac ako 326 kresiel potrebných na zostavenie väčšinovej vlády.Druhí v prieskume skončili labouristi s 33 percentami, za nimi liberálni demokrati s 12 percentami. Prieskum uskutočnila agentúra Opinium Research v dňoch 10. a 11. decembra na vzorke 3005 respondentov.," upozornil KassimPredchádzajúce parlamentné voľby v Británii sa konali v júni 2017 a zvíťazili v nich konzervatívci. Zaujímavosťou je, že štvrtkové voľby sú prvé od roku 1923, ktoré sa uskutočnia v decembri.(spolupracovníčka TASR