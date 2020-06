Kaštieľ v Oščadnici prejde rekonštrukciou za viac ako 640-tisíc eur

Rekonštrukcia galérie

13.6.2020 (Webnoviny.sk) - Žilinský samosprávny kraj začal v týchto dňoch s modernizáciou kaštieľa v Oščadnici. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej sú investičné náklady na investíciu v tejto národnej kultúrnej pamiatke vyčíslené na 640-tisíc eur, pričom ich časť je hradená z programu Interreg V-A Slovensko – Česko. Kraj spolufinancuje projekt sumou zhruba 300-tisíc eur.Podľa Remencovej je to prvá veľká investícia v tejto národnej kultúrnej pamiatke , naposledy prešiel obnovou lesopark pred dvanástimi rokmi."V rámci projektu dôjde k vytvoreniu nových výstavných priestorov v podkroví kaštieľa, celý objekt sa zmodernizuje a pristaví sa terasa na východnej strane pamiatky. Súčasťou prác bude výmena strechy, vybuduje sa nové schodisko do podkrovia, zrenovujú sa hygienické zariadenia a vymenia rozvody vody aj kúrenia," priblížila rozsah modernizácie hovorkyňa ŽSK.V oščadnickom kaštieli sídli Kysucká galéria, ktorej zriaďovateľom je práve ŽSK. "Rekonštrukciou sa pre galériu otvoria ďalšie možnosti využitia tohto objektu. Získa nové výstavné priestory, pribudne aj miestnosť, kde bude možné organizovať tvorivé dielne, besedy ako aj iné kultúrno-spoločenské aktivity. Takýto priestor v galérii doteraz chýbal," povedal riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada.Zároveň upozornil, že rekonštrukcia prinesie aj nový bezbariérový vstup do priestorov kaštieľa pre návštevníkov s telesným znevýhodnením.Renovácia kaštieľa je súčasťou projektu "Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane", kde cezhraničným partnerom je Moravskosliezsky kraj."Práve v prípade pamiatok ide často o nákladné investície, ktoré nie je možné v celom rozsahu realizovať výhradne zo zdrojov samosprávnych krajov. Podobne sa nám podarilo obnoviť napríklad Budatínsky hrad, budovu fary na Oravskom hrade, či lesnú železničku v Pribyline,“ dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová