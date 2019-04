Katalánskeho expremiéra Puigdemonta vylúčili z volieb do EP

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 29. apríla (TASR) - Španielska Ústredná volebná komisia vylúčila bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta z volieb do Európskeho parlamentu (EP). Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na Puigdemontovu stranu Spoločne za Katalánsko (JxCat).Tá vo vyhlásení obvinila volebnú komisiu z toho, že chce prekaziť kandidatúru Puigdemonta,Katalánsky expremiér začiatkom marca tohto roku uviedol, že nastal čas na ďalší krok smerom knapísal v tejto súvislosti na sociálnej sieti Twitter.Jeho kandidatúru za poslanca EP oznámili vtedy predstavitelia strany JxCat. Tá vznikla pred regionálnymi voľbami v Katalánsku v roku 2017 po tom, ako sa Puigdemontova Katalánska európska demokratická strana (PDeCAT) spojila so skupinou nezávislých osobností. PDeCAT momentálne v EP zastupuje jeden zákonodarca.Puigdemont ušiel zo Španielska do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti i napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska.Hoci španielske orgány obvinili Puigdemonta zo vzbury, ten doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.V poradí dvanáste voľby do EP sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Na Slovensku sa voľby budú konať v sobotu 25. mája 2019.