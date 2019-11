Katalánskeho premiéra súdia za občiansku neposlušnosť

Na archívnej snímke Quim Torra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 18. novembra (TASR) - Pred španielskym súdom sa v pondelok začal proces s katalánskym premiérom Quimom Torrom, ktorý čelí obvineniam z občianskej neposlušnosti. Pred súd sa dostal preto, že odmietol odstrániť symboly nezávislosti Katalánska, informovala agentúra DPA.Prokuratúra žiada, aby Torrovi zakázali výkon verejnej funkcie na obdobie 20 mesiacov a udelili mu pokutu vo výške 30.000 eur. V prípade Torrovho usvedčenia by sa podľa denníka El País mohli konať predčasné voľby do katalánskeho regionálneho parlamentu.Španielska volebná komisia vydala v marci príkaz, aby z budovy, v ktorej sídli katalánska vláda, odstránili symboly vyjadrujúce podporu nezávislosti Katalánska. Boli medzi nimi aj žlté stužky, ktoré dávajú najavo solidaritu s uväznenými lídrami katalánskych separatistov.Komisia príkaz vydala opakovane v období pred aprílovými parlamentnými voľbami i májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Torra podľa vlastných slov príkaz nerešpektoval, pretože bol, napísal na svojej webovej stránke denník El País.Pre volených španielskych predstaviteľov a štátne inštitúcie platí zákaz vyjadrovať počas predvolebnej kampane podporu jednej konkrétnej strane alebo ideológii.Španielsky najvyšší súd 14. októbra odsúdil deväť katalánskych politikov a aktivistov na dlhoročné tresty väzenia za ich úlohu v neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu od zvyšku Španielska na jeseň 2017. Aktivisti v reakcii na rozhodnutie súdu začali v Katalánsku organizovať protesty.