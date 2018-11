Katalánsky expremiér Mas má Madridu vrátiť zneužité verejné financie

Katalánsky politik Artur Mas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. novembra (TASR) - Bývalý katalánsky premiér Artur Mas a deväť ďalších členov jeho niekdajšej regionálnej vlády má zaplatiť 4,9 milióna eur za to, že na zorganizovanie referenda o nezávislosti v roku 2014 zneužili verejné financie. Rozhodol o tom v pondelok španielsky kontrolný úrad, informovala tlačová agentúra AFP.Najvyšší katalánsky súd ešte vlani v marci stanovil, že bývalý katalánsky "prezident" Artur Mas sa za zorganizovanie tohto nezáväzného hlasovania, ktoré Madrid vyhlásil za nelegálne, nesmie dva roky uchádzať o zvolenie do verejnej funkcie.Podľa najnovšieho verdiktu najvyššieho španielskeho kontrolného úradu preverujúceho míňanie verejných zdrojov zneužil Mas a deväť ďalších členov jeho niekdajšej vlády verejné financie na to, aby vytvorili webstránky k zmienenému referendu či nakúpili okolo 7000 počítačov do škôl a verejných budov, ktoré slúžili ako volebné miestnosti. Prostriedky mali použiť aj na tlač samotných hlasovacích lístkov či reklamy k referendu.Najvyšší kontrolný úrad nariadil desiatim politikom, aby do štátnej pokladnice vrátili financie "v rozsahu svojich možností", pričom samotného Masa označil za hlavného zodpovedného za vyplatenie týchto prostriedkov.Nezáväzné referendum o budúcnosti Katalánska sa konalo ešte v novembri 2014. Približne 1,6 milióna obyvateľov v ňom hlasovalo za nezávislosť, väčšina z 5,4 milióna oprávnených voličov sa však na plebiscite nezúčastnila po tom, ako ho španielsky ústavný súd zakázal.Mas zastával funkciu predsedu katalánskej vlády v rokoch 2010-2016, kreslo neskôr uvoľnil svojmu osobne vybranému nástupcovi Carlesovi Puigdemontovi. Ten sa stal vedúcou osobnosťou vlaňajšieho dramatického zápasu o nezávislosť Barcelony od Madridu.Puigdemont zorganizoval ďalšie referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra 2017 aj napriek nesúhlasu Madridu. I tento plebiscit bol podľa španielskej vlády a súdov v rozpore s ústavou. Katalánsky parlament napriek tomu pristúpil 27. októbra k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti. Nasledujúci deň španielska vláda uvalila na Katalánsko nútenú správu, odvolala katalánsku vládu a rozpustila regionálny parlament. Veľká časť členov vtedajšej katalánskej regionálnej doteraz vlády čelí súdnym procesom s potenciálne vysokými väzenskými trestami.Samotný Puigdemont ušiel do Belgicka deň po vyhlásení nezávislosti Katalánska. V Španielsku je v súčasnosti stíhaný pre obvinenia zo vzbury, doposiaľ však úspešne vzdoruje snahám o svoju extradíciu do vlasti.