Katalánsky líder žiada po verdikte Súdneho dvora EÚ slobodu

Oriol Junqueras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid/Viedeň 19. decembra (TASR) - Bývalý katalánsky vicepremiér Oriol Junqueras žiadapo tom, ako Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol, že ako poslancovi Európskeho parlamentu (EP) mu prislúcha imunita.napísal Junqueras podľa agentúry DPA na Twitteri.Zo štvrtkového rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že španielska justícia by mala katalánskeho separatistického lídra Junquerasa prepustiť z väzenia, aby sa po májových eurovoľbách mohol ujať funkcie poslanca EP.Katalánsky minister zahraničných vecí Alfred Bosch víta rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o Junquerasovej imunite:Rozsudok považuje za, vyplýva z vyjadrenia, ktoré TASR poskytlo zastúpenie katalánskej vlády v strednej Európe so sídlom vo Viedni.Bosch, ktorý je v týchto dňoch na oficiálnej pracovnej ceste v Dánsku, v priestoroch dánskeho parlamentu v Kodani uviedol, žeBývalý katalánsky vicepremiér Junqueras má podľa verdiktu súdu od zverejnenia výsledkov májových volieb do EP imunitu, ktorá mu prislúcha ako členovi europarlamentu, aj keď sa svojho mandátu nemohol ujať. Táto imunita zahŕňa zrušenie všetkých rozhodnutí o jeho predbežnej väzbe, ktoré boli prijaté pred oznámením o jeho zvolení do EP.Verdikt je úspechom pre katalánske separatistické hnutie a Junquerasa, ktorý je vo väzbe v Španielsku od novembra 2017 po nelegálnom referende o nezávislosti Katalánska, píše agentúra Reuters.Junqueras sa vo vyšetrovacej väzbe nachádza od roku 2017, aktuálne je odsúdený na 13 rokov väzenia.