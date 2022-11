Katar prepísal históriu MS vo futbale, spomedzi všetkých hostiteľských krajín prišiel najrýchlejšie o šancu na play-off

Chcú byť konkurencieschopní

Senegalčanom chýba Mané

26.11.2022 (Webnoviny.sk) - Katarská futbalová reprezentácia sa v piatok postarala o zápis do histórie majstrovstiev sveta, aj keď nie v pozitívnom zmysle.Domáci futbalisti prehrali na MS v Katare s Ekvádorčanmi (0:2) aj Senegalčanmi (1:3) a už po dvoch zápasoch prišli o šancu na postup do vyraďovacej časti, čo sa hráčom hosťujúcej krajiny ešte nikdy nestalo tak skoro.Okrem Katarčanov už len výber Južnej Afriky nepostúpil zo skupiny na MS 2010, ale zaznamenal aspoň víťazstvo a remízu."Ak ste od nás čakali, že pôjdeme na turnaji ďaleko, tak budete asi sklamaní. Naším cieľom je byť konkurencieschopní. Musíme na dnešok zabudnúť, pohnúť sa ďalej a pripraviť sa na zápas proti Holandsku," uviedol katarský tréner Félix Sánchez po stretnutí proti Senegalu.Katarčania v ňom strelili svoj historicky prvý gól na "mundiale", rodák z africkej Ghany Mohammed Muntari v 78. min znížil stav duelu na 1:2. Ďalšie presné zásahy však šampión Ázie z roku 2019 nepridal.Úradujúci africký majster dobre zareagoval na úvodnú prehru 0:2 s Holanďanmi, dosiahol prvé víťazstvo pre Afriku na MS 2022 a zostal v hre o svoju druhú účasť v play-off v histórii, v roku 2002 sa dostal až do štvrťfinále.Zo Senegalčanov skórovali do siete Kataru Boulaye Dia, Famara Diedhiou a Bamba Dieng. "Jasne sme porozumeli trénerovmu odkazu, aby sme boli efektívnejší. Musíme sa dostávať pred bránku súpera a strieľať góly," skonštatoval Dia.Futbalisti Senegalu si musia v Katare poradiť bez najväčšej hviezdy Sadia Maného . "Je veľmi náročné nahradiť takého hráča, ale futbal je tímový šport," povedal senegalský kormidelník Aliou Cissé, ktorý má v kádri aj elitného brankára Edouarda Mendyho z anglického klubu FC Chelsea Londýn.Prvý zápas proti Holandsku mu veľmi nevyšiel, ale v druhom predviedol viacero veľkých zákrokov. Senegal zabojuje o postup do osemfinále MS 2022 v utorňajšom záverečnom dueli A-skupiny proti Ekvádoru.