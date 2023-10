Katar rokuje o rukojemníkoch s Hamasom, ktorý sa vyhráža zabíjaním v priamom prenose 

Odpovedia na akýkoľvek útok na ich ľudí

Rozhovory Katarčanov s Hamasom

9.10.2023 (SITA.sk) - Ak budú pokračovať izraelské útoky na Pásmo Gazy , militantné hnutie Hamas v priamom prenose popraví civilných rukojemníkov.Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to hovorca Brigád al-Kásám, vojenského krídla Hamasu, ktoré kontroluje Pásmo Gazy.„Vyhlasujeme, že odpovieme na akýkoľvek útok na našich ľudí, ktorí sú v bezpečí svojich domovov, popravou našich civilných rukojemníkov a odvysielame to so zvukom a videom,“ uviedol Abú Ubaida vo vyhlásení zverejnenom na telegramovom účte Brigád al-Kásám.Hamas tvrdí, že zadržiava viac ako sto rukojemníkov vrátane dôstojníkov izraelskej armády. Katar rokuje s Hamasom o rukojemníkoch, ktoré militantná skupina zadržiava v Pásme Gazy, povedal pre CNN popredný americký predstaviteľ.Katar údajne rokuje s militantným hnutím Hamas o rukojemníkoch, ktorých táto skupina zadržiava v Pásme Gazy. Spojené štáty zároveň koordinujú činnosť s Katarčanmi, ktorí zohrávajú kľúčovú sprostredkovateľskú úlohu pri dialógu s Hamasom.Referuje o tom spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na popredných amerických predstaviteľov oboznámených s rokovaniami.Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání sa v nedeľu podľa jedného zo zdrojov stretol s lídrami Hamasu. „Veci sa menia veľmi rýchlo,“ povedal zdroj.Americkí predstavitelia v Bielom dome a na ministerstve zahraničných vecí vrátane šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena a námestníčky ministerky zahraničných vecí pre záležitosti Blízkeho východu Barbary Leaf zostali počas víkendu v kontakte s Katarčanmi komunikujúcimi s Hamasom.Americký predstaviteľ uviedol, že USA sa domnievajú, že Katar, ktorý má silné väzby na Hamas, bol zaskočený sobotňajším útokom militantnej skupiny na Izrael.