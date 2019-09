Katar v decembri privíta MS klubov, v pozícii favorita Liverpool

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zürich 16. septembra (TASR) - V decembri sa v Katare uskutoční prvá generálka pred svetovým šampionátom vo futbale v roku 2022. Arabská krajina od 11. decembra usporiada MS klubov.Európu bude reprezentovať víťaz Ligy majstrov FC Liverpool, ktorý je v pozícii favorita. Do turnaja zasiahne v semifinále 18. decembra, finále je na programe o tri dni neskôr. Katar privíta MS klubov aj o rok. Od ročníka 2021 by sa mal radikálne zmeniť formát, do turnaja zasiahne 24 účastníkov, minimálne osem z Európy. Možnou hostiteľskou krajinou bude Čína, informovala agentúra AP.