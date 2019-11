Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Druha 25. novembra (TASR) - Katar výrazne zvýši produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorá je už teraz najväčšia na svete, vďaka bohatším zásobám suroviny. Oznámil to v pondelok minister energetiky Sad al-Kaabi.Podľa jeho slov Katar do roku 2027 zvýši produkciu LNG zo súčasných 77 miliónov ton ročne na 126 miliónov ton/rok. Emirát v Perzskom zálive pôvodne avizoval nárast produkcie do roku 2024 na 110 miliónov ton ročne.Minister nezverejnil žiadne údaje o očakávaných investíciách potrebných na splnenie nového cieľa. Povedal však, že preukázané zásoby plynu v tzv. Severnom poli, o ktoré sa Katar delí s Iránom, sú vyššie, ako sa odhadovalo, zhruba v objeme 50 biliónov kubických metrov (m3). Takmer všetky katarské zásoby plynu sa nachádzajú v Severnom poli, najväčšom plynovom poli na svete.uviedol minister. Okrem toho toto pole obsahuje aj 70 miliárd barelov (1 barel = 159 litrov) kondenzátov alebo skvapalneného zemného plynu a veľké množstvo LPG (liquefied/light petroleum gas - skvapalnený ropný plyn), etánu a hélia.povedal al-Kaabi.Malý emirát, ktorý susedia v Perzskom zálive od júna 2017 bojkotujú, denne vyprodukuje aj vyše 500.000 barelov ropy. Nové plány zvýšia celkovú produkciu uhľovodíkov v Katare približne na 6,7 milióna barelov ropného ekvivalentu denne zo súčasných 4,6 milióna.Plyn podporil hospodársky rast Kataru, ktorý sa tak stal jednou z najbohatších krajín sveta, čo mu pomohlo úspešne sa uchádzať o finále svetového pohára vo futbale v roku 2022.