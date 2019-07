Katarína Brychtová a Juraj Šebesta v Súrodeneckej pošte pre teba

Moderátorka, herečka a spisovateľka a jej brat teatrológ, tiež spisovateľ a riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave budú hovoriť „ o sebe a o iných im blízkych veciach“ v programe Literárnych večerov s Denisou Fulmekovou. Večer bude sprevádzať hudobný hosť a zoskupenie Geriatrio v zložení Milan Tedla, Ján Klimo a Milan Belan.

Napriek tomu, že ľudia sú z obrazoviek zvyknutí na Katku Brychtovú ako na tú, pri ktorej sa neraz lejú slzy z očí, so svojim bratom Jurajom Šebestom tvoria dvojicu, ktorá si vynikajúco kontruje, obaja sú spisovatelia, Juraj Šebesta na prelome rokov teraz vydal aj jednu z mnohých svojich kníh Hevíz 2090 o tom, ako by si predstavoval budúcnosť, kde veľmi vtipným spôsobom ponúka svoj pohľad. Je aj autorom kníh pre mládež, prekladateľom a človekom, ktorý nikdy nelení. Dokonca je kniha, ako sám hovorí kontroverzná...teda, presnejšie môže byť, svojim politickým pozadím, erotizmom, no napriek tomu veľmi vkusná a nešetrí vtipom a fantáziou. Jeho diela sú aj zdramatizované a knihy sú jeho každodenným životom. Katarína Brychtová bude istotne zaujímať tých, ktorí budú chcieť spoznať jej skutočné ja, nielen podkladané médiami. Katarína a Juraj istotne spríjemnia utorkový večer a o osemnástej predstavia zo seba všetko to, čo diváci doteraz o nich nevedeli. Priestor bude aj na otázky, a aj na to, aby sa záujemcovia s nimi aj osobne porozprávali.