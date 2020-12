Katarína Knechtová prestavuje vianočný klip Nákazlivé Vianoce

Speváčka a skladateľka Katarína Knechtová predstavila netradičnú vianočnú pieseň, ktorou reaguje na súčasnú koronakrízu. V novinke Nákazlivé Vianoce sa spojila s hudobníkmi z kapely Labirsky Beťare. Text k skladbe napísal Vlado Krausz, ktorému sa Knechtová zdôverila, ako prežíva obdobie s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





Vianočnú pieseň Nákazlivé Vianoce zložila speváčka počas mesačnej karantény, ktorú musela absolvovať z dôvodu nového koronavírusu. „Bolo to úplne spontánne. Napísala som dlhý mail textárovi Vladovi Krauszovi, kde som sa mu vyrozprávala a zdôverila, ako prežívam toto obdobie a svoju chorobu. Zároveň som ho poprosila, že ak by dostal nápad na nejaký text, ktorý by s nadhľadom a pozitívne opísal, čo cítim, že by ma to veľmi potešilo. Prešli dva týždne a text prišiel. Mala som neskutočnú radosť. Chcela som, aby to nebola tradičná pieseň. Chcela som sa vyhnúť, v dobrom zmysle slova, tomu vianočnému klišé. A tak som sa rozhodla, že pieseň bude a capella,“ uviedla pre médiá Knechtová.Pieseň nahrávala v štúdiu u Randyho Gnepu v Prešove. Speváčka a skladateľka si na pomoc pozvala hudobníkov z formácie Labirsky Beťare, ktorú tvoria Roland Guba a bratia Denis a Peter Zjatikovci.„Spoznali sme sa počas nakrúcania programu Zem spieva, kde súťažili. Neskutočne ma zaujali. Nielen hudbou, ale aj ako osobnosti. A hlavne, majú skvelý zmysel pre humor. Ozvala som sa im a nápad sa im hneď zapáčil, takže bolo rozhodnuté. Nahrávanie prebiehalo vo veľmi uvoľnenej a príjemnej atmosfére, veľa sme sa nasmiali. Jeden z členov kapely tiež porazil COVID-19, takže okrem iných vecí aj toto sme mali spoločné. Nakrúcanie klipu režíroval Majo Martaus z Imagine Vision, spolupracovali sme aj na klipe V modlitbách. Nakrúcali sme ho v prešovskom Plaza Beach Resorte,“ dodáva speváčka.