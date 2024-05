Katarína Knechtová sa fanúšikom predstaví na koncertoch Svety Tour

Speváčka a skladateľka Katarína Knechtová pripravuje turné, na ktorom predstaví svoje autorské skladby v špeciálnych úpravách. Sériu piatich koncertov začne 22. novembra v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú Bratislava (23. 11.), Prešov (26. 11.), Žilina (27. 11.) a Martin (28. 11.).



"Musím sa priznať, že tento projekt nosím v hlave už zopár rokov. Myslím si, že teraz nadišiel správny čas, pretože som získala viac skúseností a presnejšiu predstavu, ako to chceme zrealizovať. Tieto koncerty ponesú spoločný názov Svety preto, lebo chcem prepojiť ten svoj hudobný svet so svetmi ľudí, ktorí na koncerty prídu. Koniec koncov, názov nadväzuje aj na môj ostatný album," hovorí Knechtová.



K umeleckému zámeru koncertu dodáva: "Už minulý rok sme začali s úpravami piesní spolu s aranžérom, priebežne sme chodili do štúdia a finalizovali vybrané skladby. Koncerty sú postavené na štvorručnej hre na dvoch klavíroch a piesne sú kompletne prearanžované tak, aby vytvárali neopakovateľnú atmosféru, vzbudzovali emócie a v ľuďoch zanechali zážitok."



V najbližších dňoch bude Knechtová finalizovať aranžmány a v lete medzi festivalmi začne intenzívne skúšať. "Na turné sa môžu fanúšikovia tešiť na hru klavírov, zvukov, ruchov, samplerov. Niektoré zvuky budeme vyrábať aj priamo na pódiu. Zostava hudobníkov bude na pódiu minimalistická, avšak produkčne a technicky to bude veľká výprava. Na toto turné sme si prizvali renomovaného dizajnéra, ktorý nám navrhol špeciálne kulisy a celú scénu, ktorá sa momentálne vyrába v Londýne. Veľmi sa na tento projekt teším, pretože to bude niečo celkom iné, na čo sú ľudia na koncertoch v rámci Slovenska zvyknutí," doplnila speváčka.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Katarina-Knechtova-Svety-Tour-2024?ID_partner=60