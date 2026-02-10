|
Utorok 10.2.2026
|Denník - Správy
10. februára 2026
Katarína Šrobová prišla do cieľa tímovej kombinácie na 26. mieste. Petra Vlhová bude dnes štartovať po vyše dvoch rokoch v slalomovej časti
Tagy: Petra Vlhová
Katarína Šrobová došla do cieľa tímovej kombinácie na 26. mieste so stratou 10,07 sekundy. Petra Vlhová bude štartovať po vyše dvoch rokoch v slalomovej časti, ktorá sa začína o 14.00 h.
Tímová kombinácia má na olympijských hrách premiéru. Nahradila alpskú kombináciu, kde jedna pretekárka išla zjazd aj slalom. V tejto disciplíne musia ísť dve lyžiarky – prvá zjazd, druhá slalom.
Správu budeme aktualizovať
