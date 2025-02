Kataster opäť spúšťa svoje služby, Gocníková zároveň ozrejmila okolnosti kybernetického útoku

Okolnosti kybernetického útoku

28.2.2025 (SITA.sk) - Novovymenovaná predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) Lucia Gocníková a riaditeľ odboru informačných technológií Peter Vavro v piatok informovali o opätovnom spustení väčšiny katastrálnych služieb po kybernetickou útoku Gocníková sa ospravedlnila verejnosti a médiám za nedostatočnú informovanosť po útoku a prisľúbila snahu o zmenu prístupu a pravidelné informovanie o ďalších krokoch v budúcnosti.Na úvod ozrejmila okolnosti kybernetického útoku zo začiatku roka. "Keď v nedeľu 5. januára útočníci zašifrovali kľúčové dáta a informačné systémy ÚGKK a tým zasiahli aj infraštruktúru katastrálnych odborov okresných úradov, vytvorili sme tím, ktorého súčasťou bolo viac ako 70 expertov na kybernetickú bezpečnosť ," priblížila postup úradu po incidente. Následne bezpečnostná rada vlády rozhodla, že manažment incidentu prevezme vládna jednotka CSIRT.Cieľom bolo zastaviť ďalšie šírenie útoku, identifikovať potenciálne ďalšie možné hrozby a zachrániť nenapadnuté dáta. Následne sa snažili obnoviť aspoň čiastočne základné služby. Podľa Gocníkovej bolo v rámci útoku napadnutých približne 800 serverov ÚGKK a OÚ a desiatky koncových staníc v gescii ministerstva vnútra "Útočníkom sa podarilo paralyzovať systém tak, že bolo nevyhnutné ho vypnúť," priblížila s tým, že obnovenie základnej funkcionality bolo možné len vďaka zálohám ÚGKK. Úrad najskôr verifikoval integritu obnovených dát."Môžem verejnosť na 100 percent ubezpečiť, že všetky dáta boli v poriadku a majetkové práva k nehnuteľnostiam neboli nijakým spôsobom spochybnené ani zmenené," zdôraznila Gocníková. Ako dodala, vďaka zálohám ÚGKK mohli postupne sprevádzkovať katastrálne odbory na OÚ a pre vernosť sprístupnili portál cica.vugk.sk s dátami k 3. januáru 2025.ÚGKK priebežne zabezpečoval všetky pracoviská úradov tak, aby sa občania vo väčšine okresov mohli aspoň v obmedzenej miere dostať k svojim údajom a vykonať základné úkony. Následne spolu s dodávateľmi nasadili prísne bezpečnostné protokoly vrátane lepšej segmentácie siete a viacnásobného overovania prístupov do systémov. Nakoľko forenzná analýza pôvodného hardvéru stále prebieha a ÚGKK funguje na záložných riešeniach, aj nábeh systému prebieha postupne.Nová predsedníčka ÚGKK zároveň predstavila služby, ktoré spúšťajú k piatkovému dňu. "Spúšťame služby nahliadania do listov vlastníctva pre verejnosť už s aktualizovanými dátami cez portál cica.vugk.sk s aktualizáciou každých 24 hodín," priblížila Gocníková a upozornila, že stránka môže pre veľký nápor užívateľov reagovať spomalene. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je naďalej možné uskutočňovať prostredníctvom všeobecného podania cez portál Slovensko.sk.V piatok spúšťajú tiež službu pre mestá a obce, aby vedeli spracovať údaje k dani z nehnuteľnosti. Zároveň spúšťajú službu pre odbornú verejnosť, a to opätovný prístup do geodetického registra cez internetové rozhranie. Od 15. marca plánuje ÚGKK podľa novej predsedníčky nasadiť znova riešenie pre banky, notárov, a samosprávy a 31. marca plánujú oficiálne predstaviť komplexnú mapu služieb ÚGKK.