Katastrofický signál či posedenie pri čaji, opozícia reaguje na prepustenie Trnku z väzby

Trnka nepôjde do väzby

17.1.2020 - Prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku je katastrofický signál pre slovenskú spoločnosť a bude mať ďalekosiahle následky. „Nechceme špekulovať, kto tu zlyhal, či zlyhala prokuratúra, či zlyhala polícia," uviedol pre agentúru SITA predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.Reagoval tým na fakt, že Trnka nepôjde do väzby. O väzobné stíhanie žiadal policajný vyšetrovateľ. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čiznára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Trnka a exminister financií a dopravy za Smer-SD Ján Počiatek nie sú vo väzbe.Šeliga sa pýta, kde je Čižnár, keď je potrebné vysvetlenie. „Prokurátor špeciálnej prokuratúry sa rozhodol, že dohadovanie sa Dobroslava T. a Jána Počiatka o tom, ako oklamať ľudí, ako spomaliť konanie na Najvyššom súde SR a snaha o ovplyvnenie súdu a koordinácia politiky a prokuratúry nenaplňuje znaky trestného činu. Celá verejnosť sa dnes pýta, tak čo to je? Čo vidíme na tej nahrávke? Posedenie pri čaji o tretej? Vysvetlenie opäť chýba," vyhlásil Šeliga.Rozhodnutie špeciálnej prokuratúry podľa neho znižuje dôveru verejnosti v prokuratúru a políciu. „Verejnosť vnímala, že polícia a prokuratúra niekoľko mesiacov získavala dôkazy a zvažovala zatknutie Dobroslava T. a teraz nerozumie tomu, prečo je opäť na slobode. Ako jediné vysvetlenie sa ponúka divadlo," vysvetlil podpredseda Za ľudí. Vyzval Čiznára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Dobroslav T. a Počiatek nie sú vo väzbe.„Policajti, prokurátori a sudcovia, ktorí sa snažia robiť si poctivo svoju robotu aj v tomto smerácko-mafiánskom systéme, si zaslúžia naše povzbudenie a rešpekt. Každý krok smerom k férovému Slovensku potrebuje našu podporu. Pretože je to ťažký boj, ako ukazuje piatkové prepustenie Dobroslava T. z väzby. Všetci vieme, že špeciálna prokuratúra smrdí od hlavy a hlava špeciálnej prokuratúry smrdí od Fica, Pellegriniho, Haščáka, Širokého. Tento problém vyriešime iba 29. februára," napísal na sociálnej sieti predseda strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý v reakcii na prepustenie bývalého generálneho prokurátora.Dobroslav T. napriek návrhu polície na väzobné stíhanie nepôjde do väzby. „V predmetnej trestnej veci bolo zo strany dozorujúceho prokurátora preštudované uznesenie o vznesení obvinenia JUDr. D. T., ako aj súvisiaci vyšetrovací spis, pričom bolo zistené, že v danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Vzhľadom na absenciu materiálnej podmienky väzby, ktorou je dôvodnosť trestného stíhania, neprichádza do úvahy posudzovanie existencie dôvodov väzby,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.Na základe uvedených skutočností bol zadržaný obvinený Dobroslav Trnka podľa hovorkyne príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR prepustený zo zadržania.Dobroslava Trnka vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V priestoroch Národnej kriminálnej agentúry následne vypovedal viac ako osem hodín. Obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa voči nemu vzniesli aj v decembri.Polícia vtedy na sociálnej sieti uviedla, že obvinenie súvisí s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať obvinený Dobroslav T. prístup v rokoch 2007 až 2014. Dobroslav T. bol na čele prokuratúry v rokoch 2004 až 2011.