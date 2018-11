Katedrálu sv. J. Krstiteľa zahalia svetlom symbolizujúcim krv

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 23. novembra (TASR) - Aj gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa v piatok vo večerných hodinách pripojí k svetovým pamiatkam, ktoré budú osvetlené červeným svetlom symbolizujúcim krv mučeníkov. Generálny vikár Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík v tejto súvislosti informoval, že podobne bude osvetlená aj Katedrála sv. Alžbety v Košiciach.V gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove na Hlavnej ulici sú k verejnej úcte vystavené relikvie blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ktorí boli v bývalom Československu komunistickým režimom prenasledovaní pre svoju vieru.konštatoval Petrík.Pri nedávnej Ďakovnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie malo viac ako 1300 pútnikov červené šály, ktoré symbolizovali krv mučeníkov, a preto na nich boli vyobrazené tváre biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka.zdôraznil vikár a dodal, že táto iniciatíva národnej kancelárie ACN (Aid to the Church in Need) Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, je súčasťou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom - 17. až 25. novembra. Uskutoční sa pri príležitosti uvedenia Správy o stave náboženskej slobody vo svete a chce upriamiť pozornosť na ľudí prenasledovaných pre svoju vieru.V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pricestoval na Slovensko aj sýrsky katolícky arcibiskup Mons. Antoine Chahda z Aleppa v Sýrii. Navštívi sedem slovenských miest, kde bude rozprávať o utrpení a prenasledovaní, ktoré zažívajú kresťania na Blízkom východe. Jeho svedectvo zaznie v pondelok 26. novembra aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.doplnil Petrík.ACN je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou, zameranou na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Od minulého roku pôsobí aj na Slovensku.