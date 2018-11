Katedrály v Košiciach a Prešove sa zahalia do červeného svetla

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 22. novembra (TASR) – Košický Dóm sv. Alžbety a katedrála sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa pripoja k svetovým pamiatkam, aby spoločne upriamili pozornosť na ľudí prenasledovaných pre svoju vieru. V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a v súvislosti s uvedením Správy o stave náboženskej slobody vo svete budú v piatok (23.11.) osvetlené červeným svetlom – farbou krvi mučeníkov.Stane sa tak na podnet národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Gotická dominanta Košíc bude dočervena osvetlená vo večerných a nočných hodinách do nedele (25.11.).Medzinárodná pápežská nadácia ACN - Aid to the Church in Need vo štvrtok v Ríme oficiálne predstavila aktuálne vydanie Správy o stave náboženskej slobody vo svete. Nadácia dva roky skúmala situáciu v 196 krajinách sveta a podľa jej zistení žije až 61 percent svetovej populácie v krajinách, kde je potláčané právo na náboženskú slobodu. Zvlášť závažné porušovanie náboženskej slobody sa podľa tejto správy vyskytuje v 38 krajinách. Ako TASR ďalej informovala kancelária ACN Slovensko, v poradí 14. vydanie správy prvýkrát na Slovensku predstaví v piatok (23.11.) na verejnej prezentácii za účasti medzinárodných hostí.Významné pamiatky v červenej farbe pripomínajú porušovanie náboženskej slobody aj v Benátkach, Paríži, Prahe, Londýne, Barcelone, Washingtone, Sydney, na Filipínach a na mnohých ďalších miestach sveta. "Ako organizácia, ktorej poslaním je pomáhať prenasledovaným kresťanom, má ACN osobitnú povinnosť obhajovať základné ľudské právo – právo na slobodu svedomia a náboženstva," povedal výkonný prezident ACN Thomas Heine-Geldern. Dodal, že stále častejšie dochádza k porušovaniu tohto základného ľudského práva a týka sa to všetkých náboženstiev:Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom sa na Slovensku koná od 17. do 25. novembra. Hosťom tohto podujatia je sýrsky katolícky arcibiskup Antoine Chahda zo sýrskeho Aleppa. Arcibiskup navštívi sedem slovenských miest, kde bude rozprávať o utrpení a prenasledovaní, ktoré zažívajú kresťania na Blízkom východe. Jeho svedectvo zaznelo v stredu (21.11.) v Trnave a stane sa tak ešte v Nitre, Bratislave, Žiline, Košiciach, Prešove a Ružomberku. Tento týždeň sa zároveň začína kampaň národnej kancelárie ACN Slovensko s názvom Pomoc pre Sýriu.