Kátlovce: Pomník padlých v 1. svetovej vojne padol v 2. svetovej vojne

Na snímke pomník padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne v obci Kátlovce, okres Trnava. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Kátlovce 26. septembra (TASR) – Pamätník padlých v 1. svetovej vojne v Kátlovciach pri Trnave nemal dlhé trvanie. Postavili ho v roku 1924 pred starou školou zo zbierky medzi obyvateľmi obce. No už v roku 1945, pri oslobodzovaní obce Sovietskou armádou, ho rozbila bomba, ktorá vybuchla v jeho tesnej blízkosti.konštatoval pre TASR súčasný kronikár obce Stanislav Kubiš, ktorý predčasom zostavil aj monografiu Kátloviec a zmienku o postavení i zničení pamätníka našiel medzi dobovými zápismi. Na pamätníku bolo vytesaných 36 mien a fotografie zosnulých. Zaujímavosťou bolo, že ich rozdelili do dvoch skupín - na slobodných a ženatých mužov, ktorí v dvoch etapách odišli do bojov 1. svetovej vojny.dodal. Spolu ich bolo 120 až 130, čo z obce s 840 vtedajšími obyvateľmi považuje za vysoké číslo. Na pomník zapísali mená všetkých – ktorí padli priamo v bojoch, ale i navrátilcov, čo zomreli na následky chorôb alebo zranení. Na postavení pomníka mali zásluhu aj dvaja americkí Kátlovčania František Janíček a Ján Lukačovič, ktorí prispeli na dielo.Trosky pomníka ležali na mieste výbuchu až do roku 1947. Potom sa podujal Dobrovoľný hasičský zbor na jeho znovupostavenie. Urobili dve zbierky, ktoré vyniesli 15.000 korún a "okres" pridal dve tisícky. Kubiš nenašiel v kronike informácie, či na postavenie nového pomníka použili niektoré časti z pôvodného, zarámované dobové portréty zomrelých by tomu však mohli nasvedčovať.dodal kátlovský kronikár. Aj vtedy rozdelili zomrelých na slobodných a ženatých. Na vrchol pomníka osadili sochu zomierajúceho vojaka a nad neho žehnajúceho Krista s krížom.dodal Kubiš. Ale sviečky tam miestni zapaľujú počas celého roka.