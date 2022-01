Katolícka cirkev na Slovensku prišla o 300-tisíc veriacich, podľa výsledkov sčítania stúpol počet ateistov

Cirkvi zaznamenali pokles veriacich

Biskup poďakoval veriacim

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Najviac, až 55,8 percenta obyvateľov (3,04 milióna), si uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou je skupina bez náboženského vyznania, a to takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta. Vyplýva to z minuloročného sčítania obyvateľov, ktoré v štvrtok prezentoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).Z hľadiska početnosti náboženského vyznania nasleduje evanjelické – 5,3 percenta (287-tisíc) obyvateľov a gréckokatolícke – 4 percentá (218-tisíc).„Rímskokatolícka cirkev zaznamenala najvyšší pokles o 6 percentuálnych bodov, v absolútnom vyjadrení je to 308 766 obyvateľov. Pokles bol zaznamenaný aj u iných tradičných cirkví,“ uviedla na tlačovej besede ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková, odborná garantka sčítania.Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v reakcii na to poďakovala všetkým, ktorí sa pri sčítaní prihlásili k svojmu vierovyznaniu.„Veriaci týmto spôsobom vyjadrujú svoju prítomnosť v spoločnosti, ktorú utvárajú v duchu hodnôt svojho vyznania. Práve náboženská viera mnohých motivuje, aby obetavo pôsobili v oblasti charity, zdravotníctva, školstva a v ďalších priestoroch," uviedol predseda KBS, arcibiskup Stanislav Zvolenský.Výsledky sčítania vníma aj v kontexte okolností, ktoré ho sprevádzali, teda v čase pandemickej situácie a elektronického spôsobu získavania údajov.