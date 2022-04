Katolícka univerzita v Ružomberku ponúkne nové študijné programy na medzinárodnej úrovni

13.4.2022 (Webnoviny.sk) -Záujemcovia o štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa môžu tešiť na nové študijné programy na medzinárodnej úrovni. V záujme poskytovania ďalšieho odborného a edukačného vzdelávania podpísala ružomberská univerzita na prelome rokov 2021/2022 Zmluvu o spolupráci s Univerzitou Collegium Humanum – Szkola Glówna a Menedźerska so sídlom vo Varšave."Som nesmierne rád, že sa Katolíckej univerzite podarilo uzavrieť spoluprácu práve s Univerzitou Collegium Humanum vo Varšave. Táto vysoká škola sa vyznačuje svojou kredibilitou, kvalitou a praktickým prístupom k vzdelávaniu. Pevne verím, že nové študijné odbory prinesú našim študentom vzdelanie na európskej úrovni i neoceniteľné skúsenosti, ktoré neskôr zúročia vo svojich zamestnaniach," uviedol rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko.Na základe zmluvy vytvorí Katolícka univerzita v Ružomberku všetky potrebné podmienky na medzinárodné štúdium v programoch Master of Business Administration (MBA), Doctor of Business Administration (DBA) a Master of Laws (LL.M).Výučba svojou kvalitou, obsahom i medzinárodným kreditom spĺňa modernú formu praktického vzdelania zameraného na špecifické problematiky praxe. Vzdelávacie programy sú určené pre pracovníkov štátnej správy, samospráv, sociálnej, podnikateľskej i manažérskej sféry. Veľkým prínosom budú aj pre pedagógov, právnikov, ako aj ďalšie skupiny záujemcov.Vyučovanie sa uskutoční v dvoch semestrálnych blokoch v priebehu jedného roka v slovenskom jazyku. Študenti si budú môcť zvoliť, či chcú program absolvovať prezenčne alebo online formou. Úspešným absolventom budú slávnostne odovzdané dekréty s titulom MBA, DBA a LL.M rektorom Varšavskej univerzity a rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku."Kvalitné vzdelanie pokladám za základný stavebný kameň, na ktorom je potrebné budovať a stále zveľaďovať našu spoločnosť. Preto sa už teraz teším na všetkých, ktorí sa rozhodnú vzdelávať prostredníctvom nových programov i štúdiom na všetkých ostatných fakultách našej univerzity, ktorá formuje študentov už takmer 22 rokov," dodal na záver rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.Forma a podmienky štúdia, ako aj jednotlivé študijné programy, moduly i bližšie informácie oznámi záujemcom študijné oddelenie najneskôr do 5. mája 2022.Viac informácií, vrátane možnosti predbežného záujmu, zodpovedania prípadných otázok a prihlásenia sa na štúdium, môžu záujemcovia získať prostredníctvom uvedených kontaktov:dominika.pruchova@ku.sk+421 918 337 418Informačný servis