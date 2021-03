Kaufland a Lidl odteraz s modrým eko blokom pre zelenší svet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.3.2021 (Webnoviny.sk) -Modrý pokladničný blok čiže eko blok je vyrobený z inovatívneho modrého termo papiera s certifikátom FSC, ktorý je zárukou, že drevo na jeho výrobu pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Samotný blok sa vyrába špeciálnou technológiou bez použitia chemických farieb, preto je jeho farba modrá.K jeho kľúčovým vlastnostiam patrí recyklovateľnosť, odolnosť a zdravotná nezávadnosť. Keďže je odolný voči vode, oleju a slnečnému žiareniu, nevybledne a v prípade potreby je možné ho archivovať na skutočne dlhý čas. Navyše ho spotrebiteľ môže pokojne hodiť do triediacich kontajnerov spolu s odpadovým papierom.V súvislosti so zavedením modrého eko bloku skupina Schwarz Group mení a optimalizuje obaly papierových roliek do pokladní, čím plánuje znížiť spotrebu plastov v spoločnosti v súvislosti s jej skupinovou stratégiou REset Plastic.