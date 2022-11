Kaufland a Lidl spojili sily v projekte REmove pre čistejšiu planétu

4.11.2022 (Webnoviny.sk) -Oproti prvému ročníku sa účasť dobrovoľníkov takmer zdvojnásobila a do zbierania plastov sa vo viacerých mestách zapojili aj rodinní príslušníci. Vybavení vrecami na odpad, rukavicami a iným potrebným náradím, pomáhali s čistením životného prostredia vo vyše tridsiatich mestách po celom Slovensku. Spoločne sa tak Kauflandu a Lidlu podarilo vyzbierať viac ako 430 vriec odpadu (každé s objemom 120 litrov), a to najmä z okolia predajní, vodných tokov či priľahlých verejných miest.hovorí Samuel Machajdík, vedúci úseku firemnej komunikácie a hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika.dodáva.Podľa slov zúčastnených sa v okolí riek a na vonkajších plochách nachádzalo všeličo – od obalov z mliečnych produktov a čipsov až po plechovky, sklené fľaše, oblečenie či stavebný odpad. Napriek tomu, že vyzbierané vrecia sa plnili rýchlo a boli poriadne ťažké, zapojení dobrovoľníci referovali, že odpadu bolo tento rok o čosi menej, a to najmä toho plastového. Či ide o prvé dôkazy funkčnosti zálohovacieho systému u nás, sa bude dať presvedčivejšie tvrdiť zrejme až v ďalšom ročníku.vysvetľuje Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie v spoločnosti Lidl Slovenská republika.Pod heslom "River Cleanup Collective @Danube, ktoré je súčasťou projektu REmove, sa do tejto aktivity zapojilo 15 národných spoločností z Kauflandu a Lidla, spolu s mimovládnymi organizáciami a tiež lokálnymi partnermi projektu.Celkovo sa v deviatich krajinách zorganizovalo 55 akcií na vyčistenie brehov rieky Dunaj, ako aj iných vodných tokov a okolia jednotlivých predajní. Približne 3000 účastníkov od zamestnancov, školákov až po profesionálnych potápačov odstránilo zo životného prostredia takmer 20 ton odpadu.Viac sa o aktivitách, zameraných na odstraňovanie plastov zo životného prostredia, dozviete tu Informačný servis