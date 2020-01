Kaufland bol ocenený ako TOP EMPLOYER aj pre rok 2020

Spoločnosť Kaufland

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Kaufland aj tohto roku uspel v audite medzinárodnej odborníckej organizácie "Top Employers Institute", ktorá každoročne hodnotí tých najlepších zamestnávateľov. Naďalej tak patrí medzi popredné európske firmy, ktoré pre svojich zamestnancov vytvárajú prvotriedne pracovné podmienky a poskytujú im možnosti kariérneho či osobnostného rozvoja.Ocenenia Top Employer sú udeľované po vykonaní detailného externého auditu oddelenia ľudských zdrojov. Audit vyhodnocuje oblasti, akými sú rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, poskytované benefity, či napríklad aj firemnú kultúru. Inštitút pre oceňovanie top zamestnávateľov, ktorý audit realizuje, má centrálu v Amsterdame a ďalších 10 pobočiek po celom svete. Z takmer 1600 certifikovaných firiem po celom svete pochádza iba 8 zo Slovenska."Fakt, že sme opäť uspeli v nezávislom audite z pohľadu odborníkov na ľudské zdroje, je pre nás dôležitou spätnou väzbou a veľmi nás teší. Chceme, aby sa u nás každý zamestnanec a každá zamestnankyňa cítili dlhodobo spokojne a dobre, preto je budovanie procesov starostlivosti o zamestnancov pre našu spoločnosť veľmi dôležité," hovorí Karin Marková, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovensko.V rámci benefitov Kaufland ponúka napríklad možnosť skrátených úväzkov pre mamičky, či oteckov na materskej, ako aj študentov, či dôchodcov. Sústreďuje sa aj na mladých, a to prostredníctvom plateného duálneho štúdia, pri ktorom žiaci stredných škôl môžu získavať skúsenosti z praxe priamo na predajniach alebo cez platený Leadership program určený pre absolventov vysokých škôl, kde sa pripravujú na vedúcu pozíciu v spoločnosti. "Naši zamestnanci sú u nás na prvom mieste, preto sa staráme sa nielen o ich zdravie, ale aj osobný rozvoj. Nezabúdame ani na ich rodiny, ktoré podporujeme prostredníctvom grantových programov," dodáva K. Marková.Okrem ocenenia TOP EMPLOYER 2020, ktoré získal Kaufland nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku, získal aj ocenenie TOP Employer Europe 2020. Toto ocenenie pre slovenský Kaufland znamená, že pracovné podmienky poskytované jeho zamestnancom sú jedny z najlepších v rámci Európy. "Ocenenia nás tešia, neznamená to však, že nie je potrebné sa ďalej zlepšovať. Práve naopak, sú pre nás záväzkom toho, aby sme sa v top pozícii naďalej rozvíjali," uzatvára K. Marková.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 68 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017, 2018) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk Inzercia