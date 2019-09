Kaufland bude na jednorazové plasty upozorňovať aj počas Bielej noci Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Plastique Fantastique:THE BIG MASS Foto: Kaufland/BIELA NOC/Plastique Fantastique

Plastique Fantastique: piercing Foto: Kaufland/BIELA NOC/Plastique Fantastique

Plastique Fantastique: RINGdeLUXE Foto: Kaufland/BIELA NOC/Plastique Fantastique

Bratislava 26. septembra (OTS) - Tento rok podporí Kaufland v rámci festivalu jedinečné dielo The Big Mass (Veľká hmota) upozorňujúce na aktuálnu tému zahltenia plastovým odpadom. Je to jeden z ďalších spôsobov, ako chce spoločnosť upozorniť na súčasný problém s jednorazovými plastami.Prestížna umelecká skupina Plastique Fantastique vďaka Kauflandu zavíta po prvý raz na Slovensko a prinesie svetovú premiéru inštalácie The Big Mass (Veľká hmota). „,“ povedala, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.“ uviedla, kurátorka a art directorka Bielej noci.Plastique Fantastique rozprestrie ako súčasť inštalácie The Big Mass na verejnom priestranstve monumentálnu priesvitnú bublinu, ktorá bude v sebe ukrývať sedem samostatných objektov vytvorených z minulých projektov. „“ vysvetľujeV inštalácii budú počas festivalu Biela noc prebiehať aj sprievodné podujatia zamerané na problematiku plastov. V posledný septembrový víkend si v sobotu v Bratislave budú mať návštevníci možnosť pozrieť performance Marina Abramovič po sebe neupratuje a v nedeľu ich čaká moderovaný rozhovor s autorom inštalácie Marcom Canevacci, pohybová tanečná performance od Silvie Svitekovej a kolektívu, koncert Leto s Monikou, Dorota Sadovská s témou Doba plastová a DJ set od Isobutane. A o týždeň, v prvý októbrový víkend čaká návštevníkov program v Košiciach. V piatok a v sobotu to bude pohybová performance tanečného zoskupenia PST. V nedeľu je pre tých najmenších pripravený PST workshop a opäť Dorota Sadovská na tému Doba plastová.