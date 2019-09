Kaufland bude na jednorazové plasty upozorňovať aj počas Bielej noci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.9.2019 (Webnoviny.sk) - Festival Biela noc si počas uplynulých desiatich ročníkov získal množstvo priaznivcov a stal sa najväčším a najnavštevovanejším podujatím súčasného umenia na Slovensku. Tento rok podporí Kaufland v rámci festivalu jedinečné dielo The Big Mass (Veľká hmota) upozorňujúce na aktuálnu tému zahltenia plastovým odpadom. Je to jeden z ďalších spôsobov, ako chce spoločnosť upozorniť na súčasný problém s jednorazovými plastami.Prestížna umelecká skupina Plastique Fantastique vďaka Kauflandu zavíta po prvý raz na Slovensko a prinesie svetovú premiéru inštalácie The Big Mass (Veľká hmota). "Táto inštalácia predstavuje presne to, na čom dlhodobo v rámci stratégie REset Plastic pracujeme. Nielen že je recyklovaná zo starých diel, ale vzdeláva a upozorňuje na problém súčasnej doby – plasty," povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland."Som naozaj rada, že pri uvedení môžeme spolupracovať práve so spoločnosťou Kaufland, ktorá k zníženiu spotreby plastov aktívne prispieva a snaží sa k tomu motivovať aj svojich zákazníkov. Plastique Fantastique svojou inštaláciou pozývajú k celospoločenskej diskusii o plastoch a recyklácii. Je dôležité, že Kaufland ako sponzor projektu rovnaké témy iniciatívne rieši a tvoria jeden z hlavných pilierov jeho obchodnej stratégie," uviedla Zuzana Pacáková, kurátorka a art directorka Bielej noci.Plastique Fantastique rozprestrie ako súčasť inštalácie The Big Mass na verejnom priestranstve monumentálnu priesvitnú bublinu, ktorá bude v sebe ukrývať sedem samostatných objektov vytvorených z minulých projektov. "Návštevníci sa naozaj majú na čo tešiť. Plastová architektonická štruktúra The Big Mass vytvorí nový fluidný celok, do ktorého budú môcť vstúpiť, predierať sa ním a dokonca pohybom meniť jeho rozloženie. Na chvíľočku sa stanú súčasťou diela a jeho hlavným perfomérom. Na vlastnej koži zakúsia fyzický zážitok z pohltenia plastmi. Veríme, že tím pozitívne ovplyvníme postoj ľudí k problému, ktorý v súčasnej dobe plasty predstavujú," vysvetľuje Lucia Langová.V inštalácii budú počas festivalu Biela noc prebiehať aj sprievodné podujatia zamerané na problematiku plastov. V posledný septembrový víkend si v sobotu v Bratislave budú mať návštevníci možnosť pozrieť performance Marina Abramovič po sebe neupratuje a v nedeľu ich čaká moderovaný rozhovor s autorom inštalácie Marcom Canevacci, pohybová tanečná performance od Silvie Svitekovej a kolektívu, koncert Leto s Monikou, Dorota Sadovská s témou Doba plastová a DJ set od Isobutane. A o týždeň, v prvý októbrový víkend čaká návštevníkov program v Košiciach. V piatok a v sobotu to bude pohybová performance tanečného zoskupenia PST. V nedeľu je pre tých najmenších pripravený PST workshop a opäť Dorota Sadovská na tému Doba plastová.