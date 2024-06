Kaufland cez víkend otvoril svoj sedemnásty K Park, do Brezna prišiel aj Separ

V Brezne zažili rušnú sobotu

17.6.2024 (SITA.sk) -Obyvatelia Brezna sa svojho vysnívaného K Parku dočkali, v sobotu 15. júna na ulici Eleny Maróthy - Šoltésovej sa za prítomnosti zástupcov mesta, Kauflandu a tváre tohto ročníka projektu, rapera Separa, slávnostne otvorili jeho brány. Známy predajca potravín svoje moderné ihriská stavia po celom Slovensku, jeho cieľom je totiž rozhýbať mladú generáciu, aby sa na chvíľu vzdialila od sociálnych sietí a z offline sveta opäť prišla von, kde sa môže venovať rôznym športom či stretnúť sa s partiou priateľov.vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Projekt je úspešný aj vďaka tomu, že Kaufland svoje športovo-oddychové areály navrhuje mladým doslova na mieru, preto na nich nesmie chýbať lezecká stena, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, oddychovo-workoutová zóna ani špeciálne plochy, na ktorých môžu deti a tínedžeri jazdiť na skateboarde a kolobežke. To všetko teraz majú obyvatelia Brezna doslova na skok. Z nového ihriska má radosť aj primátor mesta, JUDr. Tomáš Abel, PhD.:Miestni si svoju výhru vďaka veľkolepému otvoreniu užili naozaj naplno. Po prestrihnutí červenej pásky sa v priestoroch nového športoviska začalo okamžite športovať, tancovať a spievať. O zaujímavý poobedný program sa postarala miestna tanečná škola Tanečkovo, úspech mali tiež vystúpenia tanečníkov Capoeiry, švihadlových šikovníkov či profesionálov na kolobežkách a skateboardoch. Brezňania si dali do tela aj pri fitness challenge s hudobným podmazom DJ Smarta, a nechýbala ani tvár projektu, Separ so svojím koncertom.Kaufland v otváraní K Parkov pokračuje aj naďalej, tento rok má v pláne postaviť ich na Slovensku ešte niekoľko. Zároveň prebieha na stránke www.kauflandpark.sk súťaž, do ktorej sa prihlásilo až 23 slovenských miest a mestských častí, aby zabojovali o svoje vlastné moderné multifunkčné ihriská. Výsledky verejného hlasovania budú známe už 4. júla 2024.Informačný servis