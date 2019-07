Kaufland dáva stopku jednorazovým plastovým pohárom Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 25. júla (OTS) - Okrem toho tiež znižuje podiel plastu v pohároch kávy K-to go, a to o 30 %.Kaufland sa minulý rok zaviazal, že do konca roka 2019 vyradí zo svojej ponuky všetok jednorazový plastový riad, slamky a poháre. Svoj záväzok plní s niekoľkomesačným predstihom a v súčasnosti zo svojej ponuky vyradil jednorazové plastové poháre, ktoré boli nahradené ekologickejšou papierovou verziou, čím sa výrazne zníži záťaž na životné prostredie. Záujem o jeho ochranu potvrdzuje aj tým, že odstránil plastový vrchnák na obaloch káv pod privátnou značkou K-to go a znižuje podiel plastov v týchto obaloch o 30 %.Na alarmujúcu situáciu s plastom spoločnosť upozornila už prostredníctvom svojej kreatívnej kampane s podtitulmi „Už ani glg“ a „Už ani hlt“. Vyradenie plastových pohárov je teda ďalším logickým krokom. „“ zdôraznila, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Ročne sa vďaka tomuto kroku výrazne odľahčí záťaž na životné prostredie. Len vyradením jednorazových plastových pohárov, ktorých sa v Kauflande minulý rok predalo skoro 6 miliónov kusov, sa ušetrí až takmer 23 ton plastu ročne. Odstránením vrchnáku a zredukovaním podielu plastu v obale kávy K-to go o 30 % ušetrí 1,3 tony plastu ročne. To však nie je všetko. „,“ prezradila ďalšie plány KauflanduKauflandu je zodpovedný a ekologický prístup k životnému prostrediu blízky. V minulosti už zakázal používanie mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky a najpredávanejšie ľahké plastové tašky vyradil z predaja a uviedol na trh tašky z biobavlny a certifikátmi Blue engel. Len pred pár týždňami zaradil do predaja nové EKO sieťky na ovocie a zeleninu z biobavlny s certifikátom GOTS. „,“ uzatvára Lucia Langová.