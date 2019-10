Kaufland do konca roka skončí s igelitovými taškami

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Spoločnosť Kaufland plánuje do konca roka vyradiť všetky jednorazové igelitové tašky zo svojich predajní. Len vlani ich predala deväť miliónov kusov. Nahradí ich výlučne viacnásobne použiteľnými ekologickými variantmi, deklaroval vo štvrtok riaditeľ nákupu spoločnosti Richard Bendík.Týmto a ďalšími krokmi spoločnosť nevyprodukuje 76,5 tony nového plastového odpadu ročne. V júni napríklad začali vo svojich predajniach ponúkať sieťky z biobavlny na ovocie a zeleninu. Spoločnosť okrem igelitiek odstránila plastové fólie zo šalátových uhoriek, testovala mrkvu balenú do kompostovateľných obalov a vyradila z predajní všetok jednorazový plastový riad a slamky.priblížil Bendík.Najbližšie spoločnosť pripravuje vyradenie plastových tyčiniek do uší a ich nahradenie ekologickejšími variantmi. Cieľom spoločnosti je do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 percent a všetky produkty privátnych značiek predávať v 100-percentne recyklovateľných obaloch.