Kaufland dodržal svoje slovo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (OTS) - Spoločnosť Kaufland splnila svoj sľub a so vstupom do nového roka definitívne ukončila predaj všetkých jednorazových igelitových tašiek vo svojich predajniach. Dnes tak reťazec svojim zákazníkom ponúka už iba alternatívy šetrnejšie k životnému prostrediu, akými sú viacnásobne použiteľné tašky z biobavlny či z recyklovaného plastu.S obmedzením jednorazových igelitových tašiek začala spoločnosť Kaufland v roku 2017, kedy vyradila z predaja ich ľahkú a najviac predávanú verziu. V predaji ostali už iba k prírode šetrnejšie jednorazové igelitové tašky s označením Blue Angel, ktoré boli z 80 % vyrobené z recyklovaného plastu. Ročne však počet predaných kusov dosahoval 9 miliónov, čo spoločnosť viedlo k ešte razantnejšiemu kroku, ktorou bola úplná eliminácia akýchkoľvek jednorazových igelitových tašiek z predaja s účinnosťou od 1. januára 2020. Urobila tak ako prvá medzi svojimi konkurentmi, azda však nie ako posledná. Riaditeľ nákupu spoločnosti Kauflanduvádza, že zamedzenie zbytočného plastového odpadu je nevyhnutné, a preto je to aj pre reťazec prioritou. „,“ dodáva.Len počas minulého roku stihol Kaufland priniesť do predajní hneď niekoľko opatrení, ktoré v konečnom dôsledku usporia dovedna 77,5 ton nového plastu. „,” ozrejmuje ďalej Bendík. Ovocie a zeleninu si zákazníci môžu odniesť už aj v EKO sieťkach z biobavlny a úsporu nového plastu prinášajú aj produkty privátnych značiek Kauflandu s logom Balené zodpovedne, ktoré označuje ekologickejšie obaly.” dodáva. Reťazec tak naďalej napĺňa svoj záväzok konať zodpovedne vo vzťahu k životnému prostrediu.