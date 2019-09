Kaufland odmení zákazníkov predajní

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 26. septembra (OTS) - Kaufland je v ponuke sortimentu slovenských výrobkov lídrom, podľa prieskumu GfK z júla 2019 má v priemere najviac vystavených slovenských výrobkov. Teraz prichádza s novou súťažou, vďaka ktorej za nákup slovenských výrobkov čakajú zákazníkov vo víťazných predajniach lákavé zľavy.Kaufland si na podpore slovenských výrobcov zakladá. Aj preto pred pár mesiacmi umiestnil k vchodom do svojich predajní tabule oznamujúce počet predaných produktov s domácim pôvodom. V posledný septembrový týždeň navyše spúšťa nový projekt, ktorého cieľom je podpora predaja slovenských výrobkov. Súťaž s názvom „Nakupujte so srdcom“ potrvá. Počas tohto obdobia si reťazec posvieti na to, v ktorých obchodných domoch sa týchto produktov predá najviac.,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Pravidlá súťaže aj viac informácií zákazníci nájdu na stránke www.kaufland.sk/nakupujtesosrdcom Pre Kaufland je podpora slovenských dodávateľov pevne zakotvená vo filozofii spoločnosti. Okrem podpory slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny spustil vlani aj projekt 100% slovenské mäso,v rámci ktorého najskôr uviedol na pulty predajní hovädzie mäso zo zvierat, ktoré boli narodené, vychované, zabité a spracované na Slovensku. Tento rok pridali do ponuky aj bravčové mäso so 100% slovenským pôvodom. Zároveň na pultoch predajní nájdu zákazníci produktový rad Z lásky k tradícii. Pod týmto označením sa skrývajú produkty vyrobené zo slovenských surovín domácimi dodávateľmi podľa tradičných receptúr. V 64 predajniach sú v ponuke aj produkty od malých regionálnych dodávateľov. Tieto aj všetky ostatné slovenské výrobky sú jasne označené srdiečkom vyplneným slovenskou vlajkou.