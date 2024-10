Kaufland opäť motivuje mladých: Spúšťa 2. ročník grantového programu Hravo o ekológii a zdravej výžive

17.10.2024 (SITA.sk) -Zdravá výživa a ochrana životného prostredia spolu súvisia viac, než sa zdá. Čo je dobré pre naše telo, zvyčajne prospieva aj planéte, preto ich za neoddeliteľnú súčasť udržateľnej budúcnosti považuje aj Kaufland. A aby sa správne stravovacie návyky a ohľaduplný prístup k prírode stali prirodzenou súčasťou vzdelávania mladej generácie od útleho veku, už druhý raz prichádza s grantovým programom. V rámci Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu ponúka školám príležitosť, aby pomocou vlastných aktivít, ktoré presahujú bežné vzdelávacie osnovy, deti inšpirovali k zdravému životnému štýlu a viedli ich k ochrane klímy, podpore biodiverzity aj formovali ich environmentálne povedomie.Workshopy, exkurzie do prírody, zážitkové učenie, bádateľské metódy, interaktívne kurzy v teréne, ale aj programy realizované s kultúrnymi inštitúciami alebo v spolupráci s expertmi sú na to ideálnym spôsobom, pretože žiaci sa nemusia vzdelávať len z učebníc. Práve zážitková forma výučby im pomôže pochopiť, že aj každodenné rozhodnutia ako výber potravín či šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú dôležité, lebo dokážu prispieť k pozitívnej zmene.vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku komunikácie spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Tému podpory pestrého a vyváženého stravovania prináša Nadačný fond Kaufland do školských zariadení po celom Slovensku už dlhodobo. Je partnerom Skutočne zdravej konferencie, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Skutočne zdravá škola a od školského roka 2024/2025 spustil projekt Krúžky varenia. V nich sa žiaci v 25-tich už vyžrebovaných základných školách učia pod vedením zaškoleného lektora používať čerstvé a kvalitné potraviny, uprednostňovať zdravšie varianty jedál a postupne si tak budujú vhodné stravovacie návyky aj pozitívny vzťah k jedlu.Šancu zapojiť sa do grantového programu HRAVO o ekológii a zdravej výžive s Kauflandom, ktorého 2. ročník štartuje Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu, majú všetky materské aj základné školy a tiež osemročné gymnáziá zriadené na Slovensku, pričom na prihlásený projekt môžu získať finančný príspevok do výšky 500 eur. Obchodný reťazec pre projekty vyčlenil 25 000 eur, ktoré pochádzajú z prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov, čiže z 2 % z dane.Témy ako plytvanie potravinami, ich správne nakupovanie a výber, budovanie zdravého vzťahu k jedlu, ale aj podpora lokálnych výrobcov, šetrenie vodou, triedenie a minimalizácia odpadu, ochrana prírodných rezervácií či ohrozených druhov poskytujú školským zariadeniam široké spektrum možností, na ktoré sa môžu zamerať vo svojich vzdelávacích projektoch.Termín uzávierky elektronického podávania prihlášok je, viac informácií nájdu záujemcovia na stránke https://kauflandnf.egrant.sk. alebo nadacnyfondkaufland.sk Informačný servis