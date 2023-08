Kaufland otvoril v Šamoríne nový K Park, na Slovensku postavil už 12 moderných ihrísk

30.8.2023 (SITA.sk) -Deti a tínedžeri dnes trávia svoj voľný čas pri počítačových hrách či sklonení nad smartfónmi a namiesto toho, aby sa pri športe a hrách zabávali vonku s rovesníkmi, uprednostňujú virtuálny život. Ako sa tento trend dá zmeniť? Kaufland v rámci svojej stratégie Zdravej výživy pred tromi rokmi spustil úspešný projekt K Parkov, ktoré mladej generácii poskytujú priestor na aktívny pohyb a zábavu s priateľmi.Vlani vďaka projektu pribudlo 7 moderných športovísk na košických sídliskách Poľov aj Ťahanovce, v Dolnom Kubíne, Rimavskej Sobote, Rožňave aj Sabinove, no využívajú ho aj obyvatelia bratislavskej štvrte Devínska Nová Ves. Kaufland ich venoval lokalitám, ktoré v hlasovaní verejnosti získali najväčšiu podporu a aktuálne pokračuje s výstavbou v tých mestách či mestských častiach, ktoré výhru získali v 2. ročníku súťaže.vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.," pokračuje Lucia Vargová.Slávnostné otvorenie nového ihriska potešilo 28. augusta aj Šamorínčanov, ktorí si v K Parku užili bohatý sprievodný program. Malých aj veľkých návštevníkov zabavil raper Vec a koncert jeho skupiny Ultrazvuk, no o dobrú náladu sa staral aj moderátor Otec Mirec a DJ Romski. Profesionálni tréneri a inštruktori všetkých rozhýbali tréningom pod holým nebom a predviedli im triky, ako jazdiť na skateboarde či na kolobežke.Z atraktívneho športovo-oddychového areálu sa tešia aj zástupcovia mesta, ktorí uvítali, že šamorínske deti a tínedžeri v ňom získali nový priestor na zmysluplné voľnočasové aktivity.uviedol primátor Šamorína Csaba Orosz.Projekt K Parkov sa na Slovensku stal mimoriadne obľúbený a zapája sa doň čoraz viac hlasujúcich aj registrovaných záujemcov, ktorí sa o výhru uchádzajú. Aktuálne pokračuje 3. ročníkom a na stránke www.kauflandpark.sk prebieha od 17. augusta do 20. septembra hlasovanie verejnosti, ktorá rozhodne o siedmich víťazných lokalitách. Zoznam miest či mestských častí, v ktorých Kaufland postaví nové športoviská v priebehu budúceho roka, bude známy 21. septembra.Informačný servis