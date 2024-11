Kaufland plánuje do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie Net-Zero

Science Based Targets: záväzok na základe klimatickej vedy

Na ceste k Net-Zero

*Rozsah 1 označuje priame prevádzkové emisie, ktoré vznikajú v rámci spoločnosti, Rozsah 2 tvoria nepriame prevádzkové emisie spôsobené nákupom energie a elektriny mimo spoločnosti.

**Rozsah 3 sú emisie spôsobené obchodnými aktivitami v celom dodávateľskom reťazci.

12.11.2024 (SITA.sk) -Približne štvrtina celosvetových emisií skleníkových plynov pochádza z potravinárskeho priemyslu. Spoločnosť Kaufland neberie klimatické zmeny na ľahkú váhu, a už od roku 2019 sleduje napĺňanie vlastných cieľov na znižovanie emisií cez viaceré opatrenia. Jedným z nich je napríklad prechod na 100 percentnú zelenú elektrinu, takisto využívanie fotovoltických systémov a LED osvetlenia na nových aj existujúcich budovách alebo využívanie prírodných chladív či budovanie energeticky efektívnych predajní, ktorých efektivitu potvrdzujú medzinárodné certifikáty BREEAM alebo EDGE.hovorí Michal Dendeš, riaditeľ centrálnych služieb Kaufland Slovenská republika v.o.s.Net-Zero je cieľ, ktorý sa zameriava na dosiahnutie rovnováhy medzi emisiami skleníkových plynov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, a ich následným odstraňovaním. Pre Kaufland znamená Net-Zero stav, keď budú všetky nadbytočné emisie eliminované alebo zachytené. Ako súčasť skupiny Schwarz Group sa zaviazal k transparentnosti a overeniu svojich cieľov prostredníctvom iniciatívy Science Based Targets (SBTi).V roku 2020 sa spoločnosť Schwarz Group pridala k iniciatíve Science Based Targets, aby pomohla dosiahnuť záväzok Parížskej dohody o zmene klímy, a to znížiť všetky emisie CO₂ v súlade s cieľom zabrániť nárastu teploty o viac ako 1,5 °C do roku 2050. Kaufland ako jej súčasť je viazaný komplexnými opatreniami, ktoré efektívne znižujú jeho vlastné emisie, a zároveň podporujú riešenia na úspory CO₂ v celom dodávateľskom reťazci. Reťazec aktuálne pracuje na vlastnom pláne v súlade s prísnymi požiadavkami štandardu SBTi pre Net-Zero, dosiahnuť ho chce najneskôr do roku 2025.Pre dosiahnutie nulových emisií Kaufland úzko spolupracuje s dodávateľmi, partnermi a poľnohospodárskym sektorom, poskytuje im informácie a podporu pri stanovovaní vlastných cieľov v oblasti znižovania emisií.vysvetľuje Michal Dendeš.Reťazec si stanovil aj ďalšie ambiciózne záväzky. A to znížiť emisie zo svojich vlastných aktivít (rozsah 1 a 2*) o 80 percent do roku 2030. Keďže najväčší podiel znečistenia pochádza z pestovania, výroby, prepravy, používania či likvidácie predávaných produktov, tak ďalším dôležitým krokom je zníženie emisií v celom dodávateľskom reťazci (rozsah 3**), a to do roku 2034. Konkrétne ide o zníženie emisií FLAG generovaných pri pestovaní plodín o 42 percent a emisie súvisiace so spracovaním, prepravou, používaním a recyklovaním o 35 percent. Jeho cieľom je, aby si dodávatelia, ktorí sú zodpovední za 80 percent emisií v rozsahu 3, stanovili vlastné SBTi ciele do roku 2026. Týmto spôsobom Kaufland dokazuje svoju zodpovednosť voči ochrane klímy a smeruje k trvalo udržateľnej budúcnosti.