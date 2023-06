Kaufland podporuje férové obchodovanie, výrazne zvýšil podiel Fairtrade výrobkov

15.6.2023 (SITA.sk) -Ak si bežný spotrebiteľ ráno zalieva šálku kávy alebo si dá na desiatu banán, možno mu ani nenapadne uvažovať nad tým, odkiaľ tieto potraviny pochádzajú, kto ich vypestoval a či za to dostal adekvátne zaplatené. Kaufland však na to myslí aj v mene svojich zákazníkov a sortiment rozširuje aj o produkty s certifikáciou Fairtrade. Považuje to za spôsob, ako podporiť ich pestovateľov aj výrobcov, ktorí za svoju prácu dostanú zodpovedajúcu odmenu a ktorá im umožní dôstojné podmienky na život. Zároveň tak aj spotrebitelia majú istotu, že v regáloch reťazca nájdu tovar, ktorý sa vyrába bez zapojenia detskej práce a udržateľne, teda s ohľadom na životné prostredie.V zozname Fairtrade sortimentu, ktorý predajca spotrebiteľom ponúka, nechýba káva, banány, ruže, ale tiež papája, physalis či cukor. Ten je súčasťou produktov privátnych značiek, podobne ako kakao, ktorého podiel je najviac zastúpený v cukrovinkách typu čokolády, pralinky, sušienky, raňajkové cereálie alebo müsli." vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s. a jej slová potvrdzujú aj čísla.Obchodný reťazec ako prvý na Slovensku začal ponúkať fairtradové banány, ktorých sa v jeho sieti vlani u nás a v Českej republike predalo 724 ton. V prípade kokosu, ktorý zákazníci nakupujú najmä v podobe kokosového mlieka, oproti predminulému roku zaznamenal nárast až o 94 percent, no k najväčšiemu navýšeniu, o 127 percent, došlo v sortimente férovo pestovaných ruží. Kaufland vlani zaradil do predaja až 481.572 stoniek kvetov, ktoré pochádzajú z plantáží v rozvojových krajinách a ich pôvod aj spôsob pestovania potvrdzuje pečať Fairtrade. Navyše majú sedemkrát nižšiu uhlíkovú stopu než ruže pestované v Európe, pretože optimálna klíma týchto krajín umožňuje celoročný zber bez použitia vyhrievaných skleníkov.pokračuje hovorkyňa spoločnosti Kaufland, ktorý je na Slovensku tretím najväčším platcom fairtradového príplatku.hovorí Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česká republika a Slovensko.Aj výsledky tohtoročného prieskumu neziskovej organizácie Fairtrade, ktorý zisťoval znalosť certifikácie Fairtrade aj známky FAIRTRADE, potvrdili, že slovenskí spotrebitelia majú o nich silné povedomie. Až 62 percent respondentov uviedlo, že známku FAIRTRADE poznajú a 28 percent opýtaných dokonca presne vie, čo takéto označenie znamená. Na našom trhu záujem o tento typ potravín stúpa, veď len spotreba férovo pestovaného kakaa na Slovensku v roku 2022 dosiahla 1909 ton, pričom druhým najväčším predajcom je práve Kaufland. V jeho prevádzkach tak zákazníci môžu nakupovať s vedomím, že okrem čerstvých a kvalitných potravín za výhodné ceny nájdu pod jednou strechou aj bohatý výber Fairtrade výrobkov.Informačný servis