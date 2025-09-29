Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 24hod.sk    Tlačové správy

Kaufland podporuje pohyb na čerstvom vzduchu, v Humennom otvoril 27. K Park


Slovenské mestá a obce vďaka Kauflandu získali za štyri roky už 27 moderných multifunkčných športovísk, reťazec do ich výstavby investoval viac ako 2 milióny eur. Kvalitné a ...



Zdieľať
foto 1 v humennom vyrastol novy k park kde navstevnikov bavil aj separ 676x379 29.9.2025 (SITA.sk) - Slovenské mestá a obce vďaka Kauflandu získali za štyri roky už 27 moderných multifunkčných športovísk, reťazec do ich výstavby investoval viac ako 2 milióny eur.


Kvalitné a čerstvé potraviny, ale tiež pohyb na čerstvom vzduchu sú pre naše zdravie mimoriadne dôležité. Ako však budovať aktívny životný štýl u detí a dospievajúcej mládeže, ktorí stále viac času trávia sedením? Odpoveďou sú K Parky, moderné ihriská, ktoré mladých zaujmú už na prvý pohľad. Sú skvelým miestom na stretnutia aj športovanie. Práve šport prirodzene posilňuje imunitu detí, spevňuje svalstvo, podporuje zdravý vývoj a rast kostí a v neposlednom rade pôsobí ako prirodzená prevencia vzniku obezity. Navyše, trávenie času s priateľmi mimo sociálnych sietí má priaznivý vplyv na psychiku. Aj preto je tento projekt mimoriadne obľúbený a úspešný.

"V Kauflande sa dlhodobo zameriavame na podporu zdravého životného štýlu, a to nielen cez kvalitné potraviny, ale aj vytváraním možností na pohyb vonku. Práve preto už niekoľko rokov prinášame moderné multifunkčné ihriská do slovenských miest," vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: "Naše K Parky si získali veľmi pozitívny ohlas u verejnosti. Obyvatelia miest do súťaže posielajú tisíce hlasov, aby takéto miesto na stretnutia s priateľmi, športovanie alebo oddych na čerstvom vzduchu vzniklo aj u nich."

Dvadsiaty siedmy K Park stojí v Humennom


Po Komárne majú nový K Park už aj obyvatelia Humenného. Slávnostné otvorenie počas uplynulého piatku prilákalo na ihrisko stovky zvedavých návštevníkov. O skvelú náladu sa postarali viaceré hudobné športové i tanečné vystúpenia, nechýbali švihadloví a skejtbordoví profesionáli, tanečnice Lady Mel či basketbalová šou alebo fitness výzva Michala Barbiera, to všetko s hudobným podmazom DJ Smarta. Súčasťou programu bol aj známy raper Separ, ktorý spolu so zástupcami spoločnosti Kaufland a mesta Humenné prestrihol slávnostnú pásku a pre všetkých prítomných odohral fantastický koncert.

"Aktívny pohyb má pozitívny vplyv na ľudský organizmus, preto sa v našom meste cielene snažíme budovať nové športoviská. Teší nás, že k tým existujúcim pribudol vďaka Kauflandu moderný K Park s atraktívnym areálom, ktorý budú využívať najmä deti a tínedžeri. Môžu si tu zahrať streetball, pingpong, precvičiť bicepsy na workoutovej konštrukcií, otestovať lezeckú stenu či stretávať sa s priateľmi," pochvaľuje si primátor mesta Miloš Meričko.

K Park v Humennom na ulici SNP v sebe spája moderné športové aj oddychové prvky, zostavené na mieru mladým dospievajúcim. Ponúka športové vyžitie na lezeckej stene, streetballovom ihrisku, vo workoutovej zóne alebo na špeciálnych plochách pre skejtbordy a kolobežky. Priestor moderného ihriska dopĺňajú lavičky i pingpongový stôl. To všetko pod holým nebom, kde sa športuje úplne najlepšie.

Kaufland svoje moderné ihriská začal stavať v roku 2020 a odvtedy sa mu podarilo rozhýbať tisíce Slovákov. Ďalšie športoviská budú pribúdať aj v roku 2026, aby podporili pohyb u detí a tínedžerov. Zoznam víťazných miest a mestských častí, kde vyrastie ďalších 7 K Parkov, nájdete na kauflandpark.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Kaufland podporuje pohyb na čerstvom vzduchu, v Humennom otvoril 27. K Park © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: K Park PR
XTB spustilo prevod akcií priamo v aplikácii
