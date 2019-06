Kaufland postupne rozširuje sortiment vajec z podstielkového a voľného chovu od slovenských farmárov

Čím spokojnejšia nosnica, tým kvalitnejšie vajce

Aký je rozdiel medzi voľným, podstielkovým a klietkovým chovom?

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) - Reťazec sa zaviazal do roku 2025 úplne vyradiť z ponuky vajcia z klietkového chovu. Preto dnes na pultoch v obchodoch Kaufland nájdete v ponuke prevažne podstielkové vajcia a vajcia z voľného chovu, ktoré sú k nosniciam humánnejšie. Navyše sú všetky vajcia 100% slovenské."Pre Kaufland je kvalita ponúkaných produktov prioritou. Záleží nám na tom, aby vajcia, ktoré ponúkame, spĺňali aj najprísnejšie štandardy kvality. Dôležitý je však pre nás aj humánny chov nosníc, preto sme sa v roku 2017 rozhodli pridať k iniciatíve za obmedzenie klietkového chovu," vysvetlila hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová. S prvými zmenami sa už začalo, dnes tak zákazníci nájdu v ponuke prevažne vajcia pochádzajúce z podstielkového a voľného chovu. "Navyše všetky slepačie vajcia v našich predajniach sú zaručene slovenského pôvodu," dodala Lucia Langová.Rovnaký prístup majú aj dodávatelia v Kauflande. Babičkin dvor postupne ruší obohatený klietkový chov a nahrádza ho za humánnejšie alternatívne chovy. "Dnes už je na Slovensku veľa uvedomelých zákazníkov. Vajcia nakupujú do rodiny najmä ženy a nie je im jedno, čo jedia. Navyše to, čo konzumujú, ovplyvňuje kvalitu ich života a života ich detí," vysvetlila vedúca obchodného úseku Babičkinho dvora Adriana Pavlovová.To, z akého chovu vajce pochádza, na prvý pohľad nezistíte a rozdiel sa neukáže ani po rozbití vajíčka. "Kvalita vajec závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré určite patrí kvalita krmiva. To nakupujeme v prevažnej miere v GMO-free kvalite a od miestnych overených dodávateľov," vysvetlila Adriana Pavlovová."Na veľkosti vajíčka, hrúbke škrupiny a ani na farbe žĺtka nezáleží. To, že je žĺtok výrazne žltší, neznamená, že je zdravší. Farba žĺtka závisí od toho, čím bola nosnica chovaná," upozorňuje výživová poradkyňa Janka Trebulová. Informácie o zložení vám dá len podrobný laboratórny rozbor. Podľa Trebulovej však platí, že čím humánnejší chov, tým lepšie je pre nás zloženie vajíčok. Najlepším príkladom je voľný chov. "Okrem toho, že nosnica je "šťastnejšia", pri voľnom výbehu konzumuje potravu, ktoré je pre ňu prirodzená – zelená tráva, burina, chrobáky, červíky. A práve preto sú ich vajíčka kvalitnejšie. Ich zloženie je priaznivejšie pre náš organizmus a má vyššie zastúpenie jednotlivých zložiek potrebných pre náš organizmus – vyšší obsah omega-3 mastných kyselín, viac vitamínu E a aj betakaroténu," dodala výživová poradkyňa."Niektorí odborníci tvrdia, že sliepky chované v klietkach produkujú stresový hormón kortizol, čo však nikdy nebolo potvrdené ani vyvrátené. My, farmári z Babičkinho dvora, sme skôr presvedčení o tom, že sliepky by mali žiť v lepších podmienkach a welfare filozofia je našou prioritou a filozofiou už niekoľko rokov," vysvetlila Adriana Pavlovová.Podstielkový chov je chov vo vnútorných priestoroch bez klietok. Na podlahe je podstielka, napríklad slama, pričom každá nosnica má najmenej 1110 cm2, prístup k hniezdnym boxom, 15 centimetrov bidlového priestoru a prístup k prachovému kúpeľu. Vo voľnom výbehu majú nosnice stály prístup k vonkajšiemu výbehu pokrytému prevažne vegetáciou, a vnútorné priestory musia spĺňať kritériá podstielkového chovu. Na jednu nosnicu pripadajú najmenej 4 m2. Označenie voľného chovu je 1 a podstielkového chovu 2 (prvé číslo v kóde priamo na škrupine).Pri klietkovom chove žijú nosnice v nehumánnych podmienkach – okrem toho, že nemajú dostatok miesta, dochádza k zdravotným problémom, ale aj kanibalizmu. Často im navyše chovatelia upravovali zobáky, aby sa navzájom nemohli napádať, prípadne sebapoškodzovať. Aj preto sa Kaufland rozhodol vyradiť do roku 2025 klietkové vajcia z ponuky úplne.