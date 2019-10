Kaufland prichádza s produktami, ktoré sú Balené zodpovedne

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (OTS) - Už teraz nájdu zákazníci v predajniach Kaufland prvé produkty K-Classic – nemrznúcu zmes do ostrekovačov a slnečnicový kuchynský olej v obaloch, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.Kaufland chce novým označením „Balené zodpovedne“ poukázať na produkty, pri ktorých boli na ich obaly použité ekologickejšie materiály, a upriamiť na ne pozornosť zákazníkov. Cieľom spoločnosti je do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a všetky produkty privátnych značiek predávať v 100 % recyklovateľných obaloch. „“ vysvetlila, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Napríklad obal slnečnicového kuchynského oleja K-Classic už teraz obsahuje 50 % recyklovaného plastu, vďaka čomu sa ušetrí približne 11,5 tony nového plastu ročne. Kanister na nemrznúcu zmes do ostrekovačov je zase vyrobený zo 100 % recyklovaného plastu. „“ dodalaNa označenie týmto logom musia obaly produktov splniť minimálne jedno z týchto kritérií – buď minimálne 80-percentnú recyklovateľnosť, aspoň 30-percentný podiel recyklovaného materiálu, alebo úsporu či zníženie váhy baliaceho materiálu minimálne o 10 %.Ide o ďalší krok v súlade s REset Plastic, stratégiou skupiny Schwarz na zníženie spotreby plastov. Cieľom tejto komplexnej stratégie je zabrániť tvorbe plastov, ich redizajn, recyklácia a likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Týmto Kaufland prispieva k znižovaniu spotreby plastov a k uzatvoreniu ich recyklačného cyklu.