Kaufland prichádza s vlastnými ekosieťkami na ovocie a zeleninu

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Obchodný reťazec predstavuje ďalší krok smerom k zlepšeniu životného prostredia. Priamo v predajniach ponúka svojim zákazníkom ekologické sieťky na ovocie a zeleninu vyrobené z biobavlny ako alternatívu k mikroténovým vreckám. Chce tak prispieť k zníženiu spotreby mikroténových vreciek.Vidíme ich zachytené na konároch stromov, plávať v rieke či len tak poletovať vo vzduchu. Kým sa mikroténové vrecká v prírode rozložia, trvá to desaťročia, niekedy aj storočia. Navyše, rozklad nie je úplný, stávajú sa z nich mikroplasty, ktoré absorbujú toxíny a v tejto podobe sa dostávajú do vody a pôdy.K eliminácii mikroténových vreciek sa rozhodol prispieť Kaufland, ktorý svojim zákazníkom ponúka vlastné ekosieťky na ovocie a zeleninu. Okrem toho, že sú ekologické a vyzerajú výborne, ovocie a zelenina v nich aj voľne dýcha. Viac prezradila hovorkyňa reťazca Lucia Langová: "Naše sieťky sú balené po troch kusoch. Sú vyrobené zo 100 % biobavlny, vďaka čomu sú odolné a vydržia naozaj dlho. Majú certifikát GOTS, čo znamená, že zodpovedajú globálnym štandardom pre organické textílie. Za menej ako tri eurá získate sieťku na viacero použití, ktorú môžete používať pri každom nákupe a ísť tak príkladom ostatným zákazníkom."Nariadenie Európskej únie súvisiace s trvalým znížením spotreby ľahkých plastových tašiek sa totiž nevzťahuje na mikroténové vrecká (veľmi ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov), preto je na našom uvedomelom rozhodnutí, či ich budeme používať v primeranom množstve alebo nie.Kaufland už v roku 2013 prestal s používaním mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky, ako aj pracích a čistiacich prostriedkov. V roku 2017 vyradil z predaja najpredávanejšiu ľahkú plastovú igelitku a nahradil ju textilnou taškou z biobavlny. Uhorky zbavil zbytočnej plastovej fólie a len nedávno s predstihom vyradil zo svojej ponuky jednorazový plastový riad a slamky. Tento plastový tovar nahradil papierovým a viacnásobne použiteľným. Reťazec má za cieľ do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a predávať všetky produkty privátnych značiek v 100 % recyklovateľných obaloch.Pre Kaufland je dôležitý nielen zodpovedný prístup k životnému prostrediu, ale aj vzdelávanie verejnosti. Preto sa v kampani o ekosieťkach rozhodol spojiť sily so známou Evelyn. Tá s reťazcom spolupracovala už pri kampani "S igelitkou nemôžeš byť šik", kedy spoločnosť uviedla na trh nákupnú tašku z biobavlny na viacnásobné použitie. Obľúbená herečka sa aj tentoraz objaví v sérií zábavných videí, sekundovať jej budú moderátorka Miška Majerníková a influencerka Simona Škodová.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016), Top Employer Slovensko 2019 a Najzamestnávateľ 2018 v kategórii Obchod a služby. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk