Kaufland rozširuje charitatívnu zbierku Pomáhame potravinami, spúšťa ju aj na jar

Vo vážnej materiálnej a sociálnej núdzi sa ocitá stále viac Slovákov. V roku 2023 ich bolo až 7 percent, pričom štatistika Európskej únie o indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia (EU SILC) potvrdzuje, že tento počet na Slovensku narastá. Kaufland preto v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje zbierku Pomáhame potravinami, ktorú prvýkrát spúšťa aj na jar, aby podal pomocnú ruku najzraniteľnejším domácnostiam. V týždni od 27. marca do 2. apríla 2025 sa do nej môžu zapojiť zákazníci obchodného reťazca, ak v ktorejkoľvek jeho predajni vložia do špeciálne označených košov trvanlivé potraviny alebo prispejú kúpou symbolického odznaku za jedno euro. Vyzbierané produkty rozdelí Slovenský Červený kríž do domácností naprieč celým Slovenskom a finančný výťažok z predaja odznakov využije na ďalšiu potravinovú pomoc a jej distribúciu. Obchodný reťazec zbierku podporí venovaním poukážok na nákup potravín v hodnote 10 000 eur.vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.V najzložitejšej finančnej situácii sa nachádzajú najmä rodiny s deťmi, seniori či osamelí rodičia, ktorým ju pomáha zvládať aj podpora reťazca. Balíky múky, ryže či cestovín, ktoré do zbierky venujú štedrí zákazníci, im umožňujú pripraviť si teplé jedlo, čo pre mnohé domácnosti na Slovensku nie je samozrejmosťou.hovorí generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová a pripomína, že príjmovou chudobou je ohrozená takmer pätina obyvateľov Slovenska.Charitatívny projekt Pomáhame potravinami organizuje obchodný reťazec vo svojich predajniach už dvanásť rokov a aby ním dokázal podporiť ešte väčšie množstvo núdznych, okrem tradičnej jesennej zbierky ho prvýkrát spúšťa aj v jarnom období. Počas týždňa od 27. marca do 2. apríla 2025 má šancu pridať sa ku Kauflandu každý, kto si môže dovoliť vložiť do svojho nákupného košíka balenie cestovín či ryže navyše, a daruje ho do špeciálne označeného koša za pokladničnou zónou, prípadne si pri samoobslužných alebo klasických pokladniciach kúpi odznak v hodnote jedného eura. Aj malým gestom tak prispeje ľuďom, pre ktorých zabezpečenie plného taniera či plnohodnotnej večere znamená obrovskú pomoc.