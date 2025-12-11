|
Štvrtok 11.12.2025
Meniny má Hilda
Archív správ
Denník - Správy
Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|Mobilná verzia
Kaufland sa rozrástol na 87 predajní: Najnovšia vyrástla v Považskej Bystrici
Tagy: Nová predajňa PR
Moderná predajňa, ktorú v meste otvoril 11. decembra 2025, spája pod jednou strechou široký sortiment, výhodné ceny aj inovácie v oblasti udržateľnosti. Moderné nakupovanie dnes ...
11.12.2025 (SITA.sk) - Moderná predajňa, ktorú v meste otvoril 11. decembra 2025, spája pod jednou strechou široký sortiment, výhodné ceny aj inovácie v oblasti udržateľnosti.
Moderné nakupovanie dnes znamená viac než plné regály. Je to kombinácia pohodlia, rýchlosti a riešení, ktoré myslia na spokojnosť zákazníkov aj na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Kaufland preto rozširuje svoju obchodnú sieť tak, aby svoje služby prinášal čo najširšiemu okruhu spotrebiteľov v lokalitách naprieč celým Slovenskom. Aj Považská Bystrica sa 11. decembra 2025 dočkala už druhej predajne, ktorá rozšíri možnosti nakupovania v celom regióne.
"V Považskej Bystrici si dlhodobo všímame veľký záujem verejnosti o naše služby, preto sme sa rozhodli otvoriť v meste ďalšiu predajňu. Veríme, že obyvatelia si ju rovnako obľúbia a budú sa sem radi vracať na pravidelné nákupy," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Nová predajňa ponúka príležitosť nakupovať pohodlne, efektívne a v modernom prostredí, ktoré prepája kvalitný sortiment za výhodné ceny s riešeniami šetrnými k životnému prostrediu. Tešíme sa, že ňou môžeme byť k našim zákazníkom o čosi bližšie."
Veľkorysá plocha 2 780 metrov štvorcových spotrebiteľom poskytuje komfort pri výbere potravín, aj široký sortiment výrobkov pod jednou strechou. O pohodlie sa stará rozľahlé parkovisko, ktoré ponúka 249 miest vrátane tých pre rodiny s deťmi či pre osoby so zdravotným znevýhodnením, no nechýbajú ani dve nabíjačky pre elektromobily. Štyri klasické a desať samoobslužných pokladníc sú zárukou, že zákazníci si svoje nákupy vybavia pohodlne a bez čakania.
V považskobystrickom Kauflande na Lánskej ulici čaká spotrebiteľov všetko, na čo sú pod červenou strechou zvyknutí. Každodenný čerstvý sortiment ovocia a zeleniny, pekárenských výrobkov a široká ponuka mäsa a mliečnych produktov sú na jeho pultoch samozrejmosťou. Obľúbené privátne značky K-Free či K-Take it veggie ocenia najmä milovníci rastlinnej stravy a spotrebitelia s potravinovými intoleranciami. V regáloch nechýba produktový rad K-Classic, ktorý tvorí vyše 1 700 výrobkov od potravín po drogériu, ani bohatá ponuka výrobkov pod značkou K-Z lásky k tradícii, ktorú podľa tradičných receptúr vyrábajú slovenskí dodávatelia. Samoobslužná chladiaca vitrína so sushi, ktoré zákazníci vyhľadávajú pre jeho čerstvosť a dostupnosť, môže byť dobrou voľbou aj na obed počas pracovnej pauzy či rýchlu večeru.
Predajca potravín kladie dôraz aj na ekologické riešenia, preto nimi vybavil aj svoju najnovšiu prevádzku. Na vykurovanie a chladenie priestorov využíva odpadové teplo z chladiacich systémov v kombinácii s tepelným čerpadlom. K zlepšeniu mikroklímy prispeje zelená strecha nad personálnym zázemím, ktorá pomáha znižovať energetickú náročnosť budovy, ale aj dažďová záhrada, ktorá vďaka zachytávaniu dažďovej vody funguje ako retenčný prvok. Súčasťou predajne sú štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo, vďaka ktorým zákazníci môžu odovzdať vratné obaly pri každom nákupe. Aj týmto spôsobom Kaufland podporuje zodpovedné správanie.
Otvorením novej prevádzky v Považskej Bystrici sa sieť obchodného reťazca rozšírila na 87 predajní a v čase, keď oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, sa ešte viac približuje k svojim zákazníkom. Nový Kaufland prináša obyvateľom regiónu Považia ďalšie moderné, pohodlné a dostupné miesto pre každodenné nákupy.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland sa rozrástol na 87 predajní: Najnovšia vyrástla v Považskej Bystrici © SITA Všetky práva vyhradené.
Široký sortiment aj ekologické inovácie
