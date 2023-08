Kaufland spúšťa hlasovanie o moderné K Parky, zoznam víťazov má v rukách verejnosť

17.8.2023 (SITA.sk) -Počítačové hry, hlava sklonená nad telefónom, scrollovanie po tablete, takto dnes zvyčajne trávi voľný čas mladá generácia , ktorej čoraz viac chýba aktívny pohyb. Kaufland sa to rozhodol zmeniť, a tak v rámci svojej stratégie Za zdravú výživu stavia pre deti aj tínedžerov po celom Slovensku multifunkčné ihriská, kde si môžu zašportovať a spolu s rovesníkmi aktívne relaxovať na čerstvom vzduchu. Doteraz obchodný reťazec postavil už 11 moderných K Parkov a aktuálne spúšťa hlasovanie verejnosti, ktorá v termínerozhodne, v akých slovenských lokalitách pribudnú ďalšie športovo-oddychové areály.vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s.Tvárou 3. ročníka projektu sa stal raper Separ, ktorý prostredníctvom svojich sociálnych sietí motivuje fanúšikov, aby nesedeli doma, ale radšej sa s kamarátmi zabávali na čerstvom vzduchu. Práve atraktívne K Parky sú na to ideálnym miestom. Malí aj veľkí návštevníci v nich môžu využívať lezeckú stenu, pingpongový stôl, streetballové ihrisko, workoutovú konštrukciu, aj špeciálne plochy určené na jazdu kolobežkou či na skateboarding.pokračuje Lucia Vargová.Projekt K Parkov podporilo svojou záštitou aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v 3. ročníku sa o moderné športoviská uchádza 31 registrovaných miest a mestských častí. Záujemcovia sú rozdelení do troch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov, pričom v každej veľkostnej kategórii budú vyhlásení dvaja víťazi s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Počet odovzdaných hlasov sa prepočíta na počet obyvateľov daného mesta či mestskej časti, aby všetci registrovaní uchádzači mali vyrovnané šance na výhru. Kaufland však postaví siedmy bonusový K Park aj v tej lokalite, ktorá nazbiera najvyšší počet hlasov počas celého priebehu hlasovania na www.kauflandpark.sk . Hlasovanie trvá od 17. augusta do 20. septembra a každý hlasujúci môže za svoje mesto či mestskú časť odovzdať len jeden hlas denne. Zoznam siedmich víťazných lokalít, ktoré urči hlasovanie verejnosti, bude na www.kauflandpark.sk zverejnený 21. septembra.Informačný servis