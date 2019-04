Kaufland zavádza ekologické prepravky v predajniach po celej Európe Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Bratislava 15. apríla (OTS) - Spoločnosť Kaufland pokračuje v stratégii trvalej udržateľnosti a z jednorazových kartónov pre ovocie a zeleninu prechádza na prepravky s viacnásobným použitím vo všetkých svojich európskych predajniach. Už od roku 2003 mohli nájsť zákazníci Kauflandu v Nemecku ovocie a zeleninu v zelených prepravkách firmy Euro-pool-System (EPS). Na Slovensku sa začali používať v roku 2015 a od konca roka 2018 sú zelené prepravky od spoločnosti EPS štandardným balením pre väčšinu ovocia a zeleninu vo všetkých predajniach Kaufland v Európe.“ zdôrazňuje, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.V praxi to znamená, že ovocie a zelenina sa bude nachádzať počas celého logistického procesu od distribútora po umiestnenie v predajni len v jednej prepravke, a to v ekologickej zelenej od EPS. Dôjde tak k významnému obmedzeniu používania jednorazových kartónov v reťazci. „,“ uvádzaa dodáva: „Spoločnosť EPS poskytne čisté prepravky dodávateľovi, ktorý ich naplní ovocím a zeleninou. Produkty zostanú v týchto prepravkách až po ich umiestnenie na predajňu. Prázdne prepravky sa pošlú späť do logistického centra, kde ich EPS a prepraví do jedného zo 70 servisných EPS centier v Európe. V servisných centrách sú prepravky čistené podľa najprísnejších predpisov a následne sú znovu začlenené do obehu.Od 1. marca bude vďaka zavedeniu Smart Return Logistics odovzdávací proces zreteľne jednoduchší. Nebude nutné už triediť prepravky a navyše budú označené QR-kódom kvôli zabezpečeniu transparentného procesu odovzdávania. Smart Return Logistic podporuje nielen sledovateľnosť prepraviek, ale taktiež odbremeňuje zamestnancov Kauflandu od ich triedenia.