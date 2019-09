Kauza dieselgate v Česku je premlčaná, ďalšie žaloby sú riskantné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. septembra (TASR) - Už takmer 6000 Čechov žaluje prostredníctvom spoločnosti Safe Diesel, ktorá zastupuje českých spotrebiteľov poškodených v emisnej kauze dieselgate, automobilku Volkswagen (VW). Safe Diesel tento týždeň svoju žalobu rozšírila o ďalších vlastníkov áut Volkswagenu s motormi s upravovaným softvérom.Ako uviedol server novinky.cz odvolávajúci sa na denník Právo, spoločnosť pre každého z klientov požaduje na súde odškodné 220.000 Kč (takmer 8490 eur). Medzitým však uplynula premlčacia lehota, takže vymáhanie odškodného môže byť finančným rizikom. Žalobu je síce možné formálne rozšíriť aj po uplynutí premlčacej lehoty, ak však žalovaná strana uplatní námietku premlčania, takéto nároky sa súdne dajú len ťažko vymôcť a poplatky a ďalšie náklady padajú na hlavu žalujúcich.vysvetlila pre Právo advokátka Kateřina Turnhöfer.Denník Právo už skôr informoval, že nemeckú automobilku Volkswagen bolo možné v súvislosti s aférou dieselgate bez rizika premlčania žalovať do 18. septembra minulého roka. Vtedy sa skončila trojročná lehota od chvíle, keď škandál vypukol.upozornila Kateřina Turnhöfer.Zároveň spresnila, že o vzniku kauzy sa zákazníci dozvedeli v septembri 2015, keď o nej médiá zoširoka informovali. To znamená, že prípad nebolo možné nezaznamenať. Spotrebitelia mali teda dostatok informácií na to, aby sa k žalobe pripojili včas.Safe Diesel však obviňuje ministerstvo dopravy z minimálnej ochoty spolupracovať pri riešení emisnej kauzy. Úrad údajneDôvod, prečo by ministerstvo malo do kauzy vstupovať, však neuvádza.Na druhej strane, iná spoločnosť, ktorá tiež v Česku podáva kvázi hromadné žaloby za spotrebiteľov, už koncom augusta tohto roka informovala, že podávanie nových žalôb ukončila.uviedla na Facebooku.Problém premlčania bude musieť pravdepodobne definitívne vyriešiť až súd. Otázkou je, čo to bude znamenať pre klientov - či im neúspešné uplatnenie premlčaných nárokov neprinesie povinnosť platenia súdnych poplatkov a ďalších nákladov na vedenie súdneho konania.(1 EUR = 25,913 CZK)