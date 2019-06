Kauza KTAG podľa Marušiaka ambície Kisku ovplyvnila, Mesežnikov si to nemyslí

Financovanie kampane je citlivá záležitosť

Antikampaň voči Kiskovi môže pokračovať

Obvinený konateľ Eduard K.

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Daňová kauza spojená s financovaním prezidentskej kampane prezidenta Andreja Kisku a spoločnosťou KTAG dosluhujúcej hlave štátu a jej politickým ambíciám ublížila.Vyjadril pre agentúru SITA svoj názor na daňový prípad Kiskovej rodinnej firmy KTAG Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Doplnil, že o negatívnom dopade kauzy hovoria aj prieskumy verejnej mienky. Podľa Marušiaka Kiska dostatočne nevysvetlil verejnosti ako k pochybeniu došlo."Snažil sa skôr odviesť pozornosť na svojich politických protivníkov. Možno s ním súhlasiť, keď to interpretuje ako účelovo použité fakty, lenže nespochybnil ich pravdivosť," dodal s tým, že on ako vtedajší prezidentský kandidát a šéf firmy mal mať odvahu prevziať zodpovednosť za kauzu. "Obviňovať účtovníkov či iných zamestnancov firmy nie je pre kandidáta, ktorý sa navyše stal aj hlavou štátu, dôstojné," priblížil.Marušiak si netrúfa odhadnúť, či verejnosť rozumie, o čo v prípade išlo. "V každom prípade financovanie volebnej kampane je veľmi citlivá záležitosť a reakcia Andreja Kisku neprispela k tomu, aby okolnosti kauzy KTAG adekvátne vysvetlil," uviedol.Podľa odborníka je viditeľný pokles Kiskovej dôveryhodnosti. "Priestor, ktorý plánovala obsadiť jeho strana, sa zatiaľ podarilo ovládnuť bloku Progresívne Slovensko - Spolu. O voličov bude súperiť aj so stranami SaS a OĽaNO," podotkol.Priblížil, že minimálne líder SaS Richard Sulík už dal najavo, že Kiskove kauzy môžu byť a aj budú využívané proti nemu."Kým bol prezidentom, bol pre opozičné strany partnerom. Ak sa stane lídrom novej politickej strany, jeho protivníkmi nebudú už iba strany terajšej vládnej koalície, ale aj opozičné strany. V politickom zápase je samozrejmosťou, že aktéri využívajú slabé stránky svojich protivníkov. Kauza KTAG bola pre Kisku nepotrebnou a jeho neadekvátna reakcia na ňu mu uškodila," dodal Marušiak pre SITA.Politický analytik Grigorij Mesežnikov si narozdiel od Marušiaka myslí, že Kiska je momentálne najdôveryhodnejší politik na Slovensku. "Kauza KTAG mu veľmi neuškodila, bola súčasťou diskreditačnej kampane, ktorú viedol Smer, ale tých káuz bolo viac," povedal pre SITA Mesežnikov.Podľa neho kauza, ktorá súvisela s financovaním predvolebnej kampane neovplyvnila výrazne vzťah verejnosti ku Kiskovi. Mohla zapôsobiť na priaznivcov Smeru. Zároveň Mesežnikov nepochybuje o tom, že antikampaň voči Kiskovi môže pokračovať. Je totiž možné, že Kiska bude súčasťou povolebného usporiadania, ktoré odstaví Smer-SD od moci.Daňová kauza spojená s financovaním prezidentskej kampane prezidenta Andreja Kisku a spoločnosťou KTAG sa začala počas jeho výkonu prezidentskej funkcie. Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament. Podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta pre podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za roky 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížila daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornila strana.Konateľ firmy KTAG Eduard K. bol obvinený. Jeho stíhanie sa konkrétne týka toho, že si KTAG od štátu vypýtala neoprávnenú vratku DPH vo výške 146-tisíc eur. Vratku nikdy nevyplatili, už len jej samotné uplatnenie je však podľa polície trestný čin. V čase, keď sa podľa polície stal trestný čin, bol konateľom KTAG aj Andrej Kiska. Kým Kiska zastáva prezidentský úrad, nie je ho možné obviniť.Pokutu Kiskovi vo výške troch mesačných platov verejného funkcionára udelili v máji tohto roka Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií po skončení daňovej kontroly v spoločnosti KTAG, s.r.o. "Dostali sme informáciu z Finančnej správy o tom, že podľa zákona o dani z príjmov nemôžeme tento príjem považovať za zdaniteľný príjem, lebo by došlo k dvojitému zdaneniu," povedal podpredseda výboru Róbert Puci (Smer-SD). Poslanci zastavili konanie vo veci prijatia daru, no rozhodli o udelení pokuty.Kisku pokutovali za to, "že v oznámení verejného funkcionára neuviedol záväzok, ktorý mu, podľa väčšiny vo výbore vznikol tým, že za neho KTAG robila kampaň", vysvetlil Puci s tým, že zo strany výboru je vec uzavretá. Kiska sa však môže obrátiť na ústavný súd, aby rozhodnutie výboru preskúmal.Prezident Andrej Kiska reagoval s tým, že nikdy nemal záväzok voči KTAG, čo je verejne dostupná informácia v registri účtovných závierok. "Prezident celý svoj plat rozdáva na charitu, poslanci chcú teda ukrátiť 30 rodín v núdzi s chorými deťmi o niekoľko desiatok tisíc eur. Prezident doteraz rozdal asi 300 tisíc eur 600 konkrétnym rodinám," píše sa v reakcii prezidenta, ktorú poskytol jeho hovorca Roman Krpelan.